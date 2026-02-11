14 februarie 2026 | Ziua porților deschise la Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia

Noul spital privat îi așteaptă pe toți cei care doresc să-i treacă pragul între orele 10:00 și 15:00

Alba Iulia, 11 februarie 2026. Rețeaua de Oftalmologie Dr. Holhoș invită locuitorii din Alba Iulia și din proximitatea orașului să participe la Ziua porților deschise. Evenimentul este dedicat prezentării noului Spital Dr. Holhoș din Alba Iulia, cel mai mare spital privat de oftalmologie din Transilvania și va avea loc sâmbătă, 14 februarie, între orele 10:00 și 15:00, la sediul spitalului din Calea Moților, nr. 61.

Ziua porților deschise este dedicată tuturor celor interesați să descopere o unitate medicală modernă, construită la standarde internaționale. Pe parcursul evenimentului, vizitatorii vor putea vedea cabinetele de consultație, spațiile de internare, blocul operator și zonele destinate pacienților, vor afla ce specialități medicale vor fi disponibile și care este orarul de funcționare al spitalul. De asemenea, cei prezenți vor avea ocazia să cunoască o parte din echipa medicală și administrativă care va asigura, în perioada următoare, îngrijirea pacienților.

Pe parcursul evenimentului, dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog și fondatorul rețelei, va fi prezent și va fi un adevărat ghid pentru invitați.

„Ne dorim ca locuitorii orașului să poată vedea acest spital înainte de deschiderea oficială, pentru a înțelege ce servicii vor fi disponibile și cum va funcționa. Este un proiect pe care l-am realizat cu gândul la pacienții din Alba Iulia și din întreaga zonă, care merită acces la îngrijire medicală modernă, mai aproape de casă”, spune doctorul Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invasive – Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery.

Spitalul își va începe activitatea începând cu 2 martie

Noul Spital Dr. Holhoș va începe să primească pacienți începând cu data de 2 martie 2026. Iar după desfășurarea Zilei porților deschise, începând cu data de 16 februarie, se vor putea face programări pentru consultații și intervenții chirurgicale. Primele operații în cadrul noii unități medicale sunt programate pentru începutul lunii martie.

„Pentru noi, Ziua porților deschise înseamnă transparență și încredere. Ne dorim ca pacienții să înțeleagă de la început ce le oferim și să aibă certitudinea că acest spital a fost gândit în jurul nevoilor lor, pentru siguranță și îngrijire medicală de calitate.”, spune Adina Todor, managerul spitalului.

O investiție de 6 milioane de euro pentru sănătatea pacienților din Transilvania

Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia a fost realizat în urma unei investiții private de aproximativ 6 milioane de euro, fiind cel mai amplu proiect dezvoltat până în prezent de rețeaua Dr. Holhoș. Noua unitate medicală este dotată cu patru săli de operație moderne, construite la standarde internaționale, și are o capacitate de 23 de paturi.

În prima etapă, spitalul va oferi servicii de chirurgie oftalmologică, urmând ca, în timp, să își extindă gama de servicii în cadrul unui concept multidisciplinar. De asemenea, unitatea medicală se află în proces de autorizare pentru realizarea operațiilor de transplant de cornee, intervenții care, până în prezent, nu au putut fi efectuate în mediul privat din Transilvania.

„Ideea acestui spital a pornit de la o nevoie concretă, aceea de a putea realiza intervenții oftalmologice care necesită spitalizare, precum transplantul de cornee. Pe parcurs, proiectul s-a dezvoltat și a devenit o unitate medicală cu un spectru mai larg de servicii, oferind pacienților acces la mai multe specialități medicale.”, explică dr. Teodor Holhoș.

Unitate medicală multidisciplinară cu 22 de specialități

Noul Spital Dr. Holhoș din Alba Iulia a fost conceput ca o unitate medicală multidisciplinară, care va pune la dispoziția pacienților, treptat, 22 de specialități medicale, cu posibilitatea extinderii serviciilor în timp. Pe lângă oftalmologie, prima specialitate care va deveni operațională, spitalul va oferi servicii de Pediatrie, Chirurgie generală, Ortopedie, Urologie, Chirurgie vasculară, Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, Medicină internă, Medicină fizică, Neurochirurgie, ORL, Gastroenterologie, Endocrinologie, Diabet, boli metabolice și nutriție, Alergologie, Pneumologie, Cardiologie, Ginecologie, Dermatologie, Chirurgie orală și maxilo-facială, Psihologie și psihiatrie, precum și Psihiatrie pediatrică, oferind pacienților acces la servicii medicale complete, într-un singur loc.

În curtea spitalului funcționează deja, de la începutul acestui an, un centru de analize Regina Maria, iar în perioada următoare va fi deschisă și o farmacie. Astfel, pacienții vor avea acces la servicii medicale esențiale într-un singur loc, fără a mai fi nevoiți să facă deplasări suplimentare

Un proiect important pentru comunitatea locală

Prin deschiderea spitalului din Alba Iulia, rețeaua Dr. Holhoș răspunde unei nevoi reale a pacienților din zonă, care până acum erau nevoiți să se deplaseze în alte orașe pentru intervenții oftalmologice complexe sau pentru spitalizare. Noul spital le oferă posibilitatea de a beneficia de îngrijire medicală modernă, mai aproape de casă, într-un cadru sigur și confortabil.

„Pentru pacienții din Alba Iulia și din întreaga Transilvanie, accesul la tratamente moderne va fi mult mai simplu, mai aproape de casă. Ne dorim să le oferim servicii medicale de calitate, ușor de accesat, inclusiv prin contracte cu CNAS”, mai spune dr. Teodor Holhoș.

Rețeaua Clinicile Dr. Holhoș, cu șase clinici, 15 cabinete de optică medicală și un spital multidisciplinar, este astăzi cea mai mare rețea de oftalmologie din România. Până în prezent, peste 220.000 de pacienți au beneficiat de servicii medicale în cadrul clinicilor Dr. Holhoș, iar dr. Teodor Holhoș a realizat, de-a lungul carierei sale, peste 30.000 de intervenții oftalmologice, contribuind la îmbunătățirea vederii și a calității vieții pentru pacienți din întreaga țară, se arată într-un comunicat de presă.

