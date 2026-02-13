14 februarie 2026 | Moşii de Iarnă. Ce se face în Sâmbăta Morţilor, dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice
Moşii de Iarnă. Ce se face în Sâmbăta Morţilor, dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice
Credincioșii marchează una dintre cele mai semnificative zile de pomenire din calendarul ortodox pe data de 14 februarie, cunoscută drept Moșii de iarnă sau Sâmbăta celor adormiți.
Credincioșii participă la slujbele speciale oficiate în biserici și oferă pachete de pomană în memoria celor trecuți la Domnul.
Moșii de iarnă sunt prăznuiți în sâmbăta care precede Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, cu o săptămână înainte de intrarea în Postul Paștelui. Potrivit tradiției ortodoxe, această zi este consacrată rugăciunilor pentru toți cei adormiți, fie că sunt rude, apropiați sau persoane necunoscute.
Reprezentanții Bisericii subliniază că pomenirea celor răposați exprimă comuniunea spirituală dintre cei vii și cei plecați dintre noi, precum și credința în Înviere și în viața veșnică.
Pomana în ziua Moșiilor de iarnă
În această zi, credincioşii participă la Sfânta Liturghie şi la slujba Parastasului. Se duc la biserică pomelnice cu numele celor adormiţi şi se împart alimente pregătite special pentru pomană.
Printre preparatele tradiţionale se numără coliva, colacii, vinul, fructele şi alte bucate gătite. În unele zone, se dau de pomană şi vase sau obiecte de uz casnic, în memoria celor trecuţi la Domnul.
După slujbă, mulţi oameni merg la cimitir pentru a aprinde lumânări la morminte şi pentru a rosti rugăciuni, potrivit Observator.
Moşii de Iarnă 2026: Ce nu este bine să faci
Potrivit tradiției populare, în această zi sunt evitate muncile grele în gospodărie, iar spălatul rufelor este considerat nepotrivit. Totodată, nu sunt recomandate petrecerile sau manifestările zgomotoase, întrucât momentul este dedicat reculegerii și rugăciunii.
Datina spune că pomenirea celor răposați trebuie făcută în liniște și cu respect, iar pomana oferită pentru sufletul celor adormiți nu ar trebui refuzată, fiind un gest de milostenie și credință.
