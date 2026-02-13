Societate

14 februarie 2026 | Moşii de Iarnă. Ce se face în Sâmbăta Morţilor, dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Moşii de Iarnă. Ce se face în Sâmbăta Morţilor, dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice

Credincioșii marchează una dintre cele mai semnificative zile de pomenire din calendarul ortodox pe data de 14 februarie, cunoscută drept Moșii de iarnă sau Sâmbăta celor adormiți.

Credincioșii participă la slujbele speciale oficiate în biserici și oferă pachete de pomană în memoria celor trecuți la Domnul.

Moșii de iarnă sunt prăznuiți în sâmbăta care precede Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, cu o săptămână înainte de intrarea în Postul Paștelui. Potrivit tradiției ortodoxe, această zi este consacrată rugăciunilor pentru toți cei adormiți, fie că sunt rude, apropiați sau persoane necunoscute.

Reprezentanții Bisericii subliniază că pomenirea celor răposați exprimă comuniunea spirituală dintre cei vii și cei plecați dintre noi, precum și credința în Înviere și în viața veșnică.

Pomana în ziua Moșiilor de iarnă

În această zi, credincioşii participă la Sfânta Liturghie şi la slujba Parastasului. Se duc la biserică pomelnice cu numele celor adormiţi şi se împart alimente pregătite special pentru pomană.

 Printre preparatele tradiţionale se numără coliva, colacii, vinul, fructele şi alte bucate gătite. În unele zone, se dau de pomană şi vase sau obiecte de uz casnic, în memoria celor trecuţi la Domnul.

După slujbă, mulţi oameni merg la cimitir pentru a aprinde lumânări la morminte şi pentru a rosti rugăciuni, potrivit Observator. 

Moşii de Iarnă 2026: Ce nu este bine să faci

Potrivit tradiției populare, în această zi sunt evitate muncile grele în gospodărie, iar spălatul rufelor este considerat nepotrivit. Totodată, nu sunt recomandate petrecerile sau manifestările zgomotoase, întrucât momentul este dedicat reculegerii și rugăciunii.

Datina spune că pomenirea celor răposați trebuie făcută în liniște și cu respect, iar pomana oferită pentru sufletul celor adormiți nu ar trebui refuzată, fiind un gest de milostenie și credință.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Societate

Opinii - Comentarii

Mesaje de Valentine’s day 2026. Declaraţii, urări, SMS-uri şi mesaje de dragoste pe care le puteţi trimite persoanei iubite

Ioana Oprean

Publicat

acum 42 de minute

în

13 februarie 2026

De

Mesaje de valentine’s day, 14 februarie 2026 • SMS -uri de ziua îndrăgostiţilor. Declaraţii de dragoste de Valentine `s Day. Mesaje de Sfântul Valentin haioase • Mesaje de ziua îndrăgostiţilor Urări și felicitări de la mulți ani de 14 februarie pentru persoana iubită (el sau ea). Ziua Îndrăgostiţilor este un bun prilej pentru a-i demonstra […]

Citește mai mult

Opinii - Comentarii

MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTITILOR 2026. Ce SMS -uri, declaraţii şi mesaje de dragoste puteţi să îi transmiteţi persoanei iubite

Alexandra Mates

Publicat

acum 5 ore

în

13 februarie 2026

De

Mesaje de ziua îndrăgostiţilor 2026. Texte frumoase cu mesaje de Valentine’s Day (mesaje de Sfantul Valentin). Mesaje de dragoste pentru persoana iubită (el sau ea). Declarații de dragoste pentru iubit(ă). Texte cu declarații de iubire pentru el sau ea.  Mesaje de Dragobete. Valentine’s Day este ziua în care dragostea pluteşte în aer  şi cei mai […]

Citește mai mult

Opinii - Comentarii

13 Februarie 1849: Delegaţia adunării românilor de la Sibiu, Transilvania, condusă de episcopul ortodox Andrei Șaguna, înfăţişează împăratului austriac „Petiţiunea generală a fruntaşilor români din Transilvania, Banat şi Bucovina”

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

13 februarie 2026

De

13 Februarie 1849: Delegaţia adunării românilor de la Sibiu, Transilvania, condusă de episcopul ortodox Andrei Șaguna, înfăţişează împăratului austriac „Petiţiunea generală a fruntaşilor români din Transilvania, Banat şi Bucovina” La 13 februarie 1849 Delegaţia adunării române de la Sibiu, Transilvania, condusă de episcopul ortodox Andrei Şaguna, înfăţişează împăratului austriac Franz Joseph, “Petiţiunea generală a fruntaşilor […]

Citește mai mult