14–18 iulie 2026 | Festivalul și masterclass-ul Barockada, la Alba Iulia: concerte dedicate muzicii baroce, dar și cursuri gratuite pentru tinerii muzicieni

Un artist stabilit pe scenele europene revine în fața publicului local: Cipriana Smărăndescu a susținut duminică un concert de orgă dedicat muzicii lui Johann Sebastian Bach, în fața unui public numeros și profund impresionat.

O biserică plină și o liniște care spune tot

Aproximativ 130 de persoane au fost prezente la concertul desfășurat în Biserica Evanghelică din Alba Iulia, unde fiecare loc ocupat și fiecare moment de liniște au confirmat impactul serii.

Publicul a urmărit cu atenție și emoție interpretarea, răsplătind-o la final cu aplauze îndelungate. Cei prezenți au fost impresionați de măiestria artistei și de capacitatea ei de a transforma muzica într-o experiență profundă.

Bach, între rigoare și emoție

Fragmentele din creația lui Johann Sebastian Bach au fost interpretate cu rafinament și claritate stilistică, într-un echilibru care a pus în valoare atât structura muzicii, cât și dimensiunea ei expresivă.

Orga istorică a bisericii, construită în 1897 de Karl Einschenk, a completat perfect atmosfera, oferind un sunet amplu și autentic.

Un mesaj pentru viitor: Barockada

Dincolo de concert, Cipriana Smărăndescu a adus în atenția publicului un proiect ambițios care va avea loc în această vară la Alba Iulia: festivalul și masterclass-ul Barockada.

Evenimentul, organizat în perioada 14–18 iulie de Asociația Arca Talentelor în parteneriat cu Dolci Accenti, va reuni concerte dedicate muzicii baroce, dar și cursuri gratuite pentru tineri muzicieni interesați de repertoriul muzicii vechi.

Proiectul își propune nu doar să aducă muzica barocă mai aproape de public, ci și să creeze un spațiu de formare și întâlnire pentru o nouă generație de artiști, prin masterclass-uri și activități dedicate interpretării autentice.

O seară care deschide un drum

Concertul de duminică a fost mai mult decât un eveniment reușit — a fost un semnal că există un public viu, curios și receptiv la muzica de calitate în Alba Iulia.

Prin emoția creată și mesajul transmis, această seară devine începutul unei povești mai ample: aceea în care Alba Iulia își revendică locul pe harta muzicii baroce.

