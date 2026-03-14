14-15 martie 2026 | Noile trenuri electrice pe ruta București-Timișoara și retur opresc în premieră în Alba Iulia și Blaj
CFR Călători a anunțat, vineri, 13 martie 2026 că, începând cu 14 și 15 martie 2026, introduce în circulație trenuri noi pe o rută nouă din programul de circulație: București Nord – Brașov – Sighișoara – Blaj – Alba Iulia – Deva – Arad – Timișoara Nord și retur.
Este vorba de trenurile:
*IR 16021 București Nord (11:20) – Timișoara Nord (23:12), începând cu 14 martie 2026
*IR 16023 Timișoara Nord (09:09) – București Nord (21:11), începând cu 15 martie 2026
„Noile trenuri vor fi operate cu rame electrice Alstom și vor asigura legături directe între Capitală și importante orașe din centrul și vestul țării, contribuind la extinderea conexiunilor de transport pe rețeaua feroviară și la îmbunătățirea condițiilor de călătorie pentru pasageri.
Ramele electrice care vor opera aceste trenuri fac parte din lotul complet de 12 unități Alstom, atribuit pentru operare în cadrul primului contract de servicii publice licitat din România (CSP-L1).
Până în prezent, ramele aflate în exploatare asigură, conform contractului, operarea trenurilor pe mai multe rute principale: București Nord – Constanța și retur, București Nord – Craiova și retur, București Nord – Deva și retur, București Nord – Craiova – Timișoara Nord – Arad și retur.
Introducerea acestor trenuri face parte din programul de modernizare a serviciilor de transport prevăzut în Mersul Trenurilor 2025–2026, care are ca obiectiv creșterea calității transportului feroviar de călători pe rutele principale din România și sporirea atractivității acestui tip de transport”, a precizat CFR Călători.
Primul dintre noile trenuri electrice puse în circulație pe ruta amintită va ajunge în premieră în județul Alba sâmbătă, 14 martie 2026. Conform graficului de circulație, oprirea în Gara Blaj este programată la ora 18.19, iar oprirea în Gara Alba Iulia va fi la ora 18.41. În ambele stații de cale ferată din județul Alba trenul va staționa 2 minute.
foto: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
