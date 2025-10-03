Rămâi conectat

14.048 de posturi din școli vor desființate ca efect al legii Bolojan. Ministerul Educației a publicat proiectul de HG

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

De

14.048 de posturi din școli, desființate ca impact al legii Bolojan. Ministerul Educației a publicat proiectul de HG

Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern care reduce numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat cu 14.048, de la 307.900 la 293.852. Măsura vine ca efect al aplicării Legii 141/2025, cunoscută ca Legea Bolojan, care a impus mai multe ajustări fiscal-bugetare în Educație.

Documentul modifică anexa nr. 4 din HG 731/2024 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și este însoțit de nota de fundamentare care confirmă legătura directă cu măsurile legii.

Conform actualului HG, „Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 307.900 de posturi”. Proiectul propune reducerea la 293.852 de posturi, ceea ce înseamnă o scădere de 14.048 de posturi.

Ministerul Educației recunoaște că „Implementarea măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, au influențat implicit numărul de posturi din învățământul preuniversitar de stat ocupate cu personal în anul școlar 2025-2026.”

Aceasta contrazice declarațiile anterioare ale ministrului Daniel David, care susținea că impactul legii nu se resimte asupra posturilor, ci doar asupra orelor plătite cu ora.

Posturile afectate includ atât norme întregi de profesor, cât și funcții de conducere: 515 școli au fost comasate, ceea ce a dus la reducerea numărului de directori.

Proiectul nu conține încă un calcul clar de impact financiar, economic sau social asupra sistemului. Secțiunea 4 a notei de fundamentare, dedicată impactului financiar, rămâne necompletată, menționând doar:

„Impactul financiar a fost calculat raportat la prevederile Legii nr. 141/2025 (…) prin comparație cu situația existentă anterior aplicării Legii nr. 141/2025,” fără a oferi cifre concrete.

Măsurile cu impact direct asupra posturilor sunt detaliate astfel:

Temporar, pentru un an școlar, se degrevează personalul didactic care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control de norma didactică de predare.

Pentru patru ani școlari, se aplică măsura privind norma didactică de predare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat.

Norma de constituire a formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar de stat se aplică progresiv începând cu anul școlar 2025-2026.

