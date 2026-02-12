13 februarie 2026 | Drumul dintre Pianu și Strungari, ÎNCHIS COMPLET pentru mai multe ore: Care este motivul. Ruta alternativă
Drumul dintre Pianu și Strungari, ÎNCHIS COMPLET pentru mai multe ore: Care este motivul
Vineri, 13 februarie 2026, drumul dintre Pianu de Sus și Strungari va fi complet închis în intervalul 08:00–15:00.
Anunțul a fost făcut de reprezentanții Primăriei Pianu în cursul serii de joi, 12 februarie 2026.
Potrivit acestora, circulația va fi permisă doar între 12:00–12:30, în pauza de masă a muncitorilor.
„Este posibil ca traficul să se deschidă mai devreme, dar nu putem garanta. Singura rută alternativă este peste Răchita. Încep lucrările de la Vichentea până la drumul creat recent, neexistând altă variantă de ocolire.
Mulțumim tuturor pentru înțelegere. Această lucrare se realizează o dată la mulți ani și este necesară. Mulțumiri speciale oamenilor care au avut grădini în zonă și au fost afectați, firmelor de exploatare pentru mobilizarea exemplară, Ocolului Sebeș pentru operativitate și locuitorilor din Strungari care s-au adaptat situației.
Vă mulțumim pentru răbdare și sprijin!”, a precizat primarul comunei Pianu, Ovidiu Iancu Voișan.
