Curier Județean

13 februarie 2026 | Drumul dintre Pianu și Strungari, ÎNCHIS COMPLET pentru mai multe ore: Care este motivul. Ruta alternativă

Ioana Oprean

Publicat

acum 42 de minute

în

De

Drumul dintre Pianu și Strungari, ÎNCHIS COMPLET pentru mai multe ore: Care este motivul

Vineri, 13 februarie 2026, drumul dintre Pianu de Sus și Strungari va fi complet închis în intervalul 08:00–15:00.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Primăriei Pianu în cursul serii de joi, 12 februarie 2026.

Potrivit acestora, circulația va fi permisă doar între 12:00–12:30, în pauza de masă a muncitorilor.

„Este posibil ca traficul să se deschidă mai devreme, dar nu putem garanta. Singura rută alternativă este peste Răchita. Încep lucrările de la Vichentea până la drumul creat recent, neexistând altă variantă de ocolire.

Mulțumim tuturor pentru înțelegere. Această lucrare se realizează o dată la mulți ani și este necesară. Mulțumiri speciale oamenilor care au avut grădini în zonă și au fost afectați, firmelor de exploatare pentru mobilizarea exemplară, Ocolului Sebeș pentru operativitate și locuitorilor din Strungari care s-au adaptat situației.

Vă mulțumim pentru răbdare și sprijin!”, a precizat primarul comunei Pianu, Ovidiu Iancu Voișan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Bărbat de 35 de ani, din Fărău, REȚINUT pentru infracțiuni rutiere și furt: A condus fără permis și a „proptit” într-un gard o mașină furată. Era băut

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

12 februarie 2026

De

Bărbat de 35 de ani, din Fărău, REȚINUT pentru infracțiuni rutiere și furt: A condus fără permis și a „proptit” într-un gard o mașină furată. Era băut Joi, 12 februarie 2026, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 35 […]

Citește mai mult

Curier Județean

O treime dintre autoturismele verificate în 2025 de RAR Alba aveau nereguli: Peste 2.000 de mașini „sub lupă”. 469 de certificate de înmatriculare, retrase

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

12 februarie 2026

De

O treime dintre autoturismele verificate în 2025 de RAR Alba aveau nereguli: Peste 2.000 de mașini „sub lupă”. 469 de certificate de înmatriculare, retrase Aproape o treime dintre autovehiculele verificate în județul Alba, de Registrul Auto Român, prezentau probleme tehnice sau nereguli în acte, iar zeci dintre ele reprezentau un pericol iminent pentru siguranța rutieră, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Aproape 17.000 de cetățeni din Alba au solicitat eliberarea de pașapoarte în 2025: Care a fost termenul mediu de soluționare a cererilor

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 5 ore

în

12 februarie 2026

De

Aproape 17.000 de cetățeni din Alba au solicitat eliberarea de pașapoarte în 2025 Joi, 12 februarie 2026, a avut loc bilanțul activității Direcției Generale de Pașapoarte și a serviciilor publice comunitare de pașapoarte de la nivelul județelor pe anul 2025, desfășurat în sistem de videoconferință. La nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Alba a participat […]

Citește mai mult