13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cei mai cunoscuți se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack Obama sau Leonardo da Vinci

13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cele mai cunoscute personalități stângace se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack Obama sau Leonardo da Vinci

Ziua internațională a stângacilor este sărbătorită, în fiecare an, pe 13 august.

Preferința pentru utilizarea mâinii drepte sau a celei stângi este o manifestare a unui fenomen natural numit lateralitate — tendința ființelor vii înzestrate cu simetrie bilaterală de a utiliza predominant o parte sau alta — stânga ori dreapta — a corpului.

Deși manifestarea cea mai evidentă este preferința pentru o mână sau alta, tendința se manifestă și în alte aspecte, chiar și în utilizarea, pentru diferite sarcini, a uneia sau alteia dintre emisferele cerebrale.

În trecut existau o serie de superstiții în legătură cu stângacii: se presupunea că spiritele rele se furișează peste umărul stâng și se arunca sare peste acest umăr pentru a le îndepărta; vărsarea solniței însemna ghinion și acesta putea fi contracarat doar prin aruncarea unei cantități mici de sare peste umărul stâng; dacă te mănâncă palma dreaptă primești bani, dar dacă te mănâncă palma stângă, atunci dai bani; dacă ți se bate ochiul drept, te întâlnești cu un prieten, dacă ți se bate cel stâng, vezi un dușman; dacă pornești într-o călătorie cu piciorul stâng, vei avea ghinion, etc.

Până în prezent nu s-a descoperit o explicație științifică definitivă pentru folosirea prioritară a mâinii stângi în locul celei drepte. Unele teorii susțin că este o problemă genetică, altele că ar fi determinată de factori externi și nu de genele moștenite de la părinți.

Abilitatea stângacilor de a folosi mâna stângă în locul celei drepte a stârnit controverse între cercetători. Ideea că stângacii ar fi, în general, mai inteligenți decât dreptacii este azi respinsă de majoritatea oamenilor de știință, iar marea creativitate a stângacilor comparativ cu dreptacii este și ea subiect de dispută, dar există încă specialiști care susțin că stângacii sunt persoane cu un potențial deosebit, care au în mai mare măsură decât dreptacii (statistic vorbind), anumite talente și înzestrări.

După cum menționează www.dailyinfographic.com populația stângace reprezintă aproximativ 15% din populația mondială.

Se estimează, de asemenea, că numărul acestora este în continuă creștere, aproximativ 20-30% din copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani fiind stângaci.

Sărbătoarea zilei cuprinde competiții sportive între dreptaci și stângaci, demonstrații ale abilităților sportive și artistice ale stângacilor, precum și evenimente unde dreptacii sunt îndemnați să încerce să folosească unelte și echipamente proiectate pentru mâna stângă, pentru a înțelege cum este să trăiești într-o lume proiectată pentru cealaltă mână.

Deși, multe dintre culturile lumii au depășit faza în care stângacii erau stigmatizați, fiind considerați aducători de nenoroc, blestemați ori răuvoitori, pentru stângaci, existența este încă dificilă într-o lume a dreptacilor. Astfel, robinetele, instrumentele muzicale, aparatura electro-casnică, mouse-ul calculatorului, totul pare construit pentru utilizarea lor exclusivă de către dreptaci. Organizatorii acestei zile doresc să determine firmele producătoare de articole casnice să ia în considerare și nevoile stângacilor atunci când creează design-ul produselor.

Ziua internațională a stângacilor (Left Handers Day) a fost marcată prima dată, în 1976, la inițiativa organizației „Lefthanders International” (în prezent nu mai activează), cu scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la dificultățile și frustrările cu care stângacii se confruntă în viața de zi cu zi.

În 1990 s-a constituit Clubul Stângacilor (Left-Handers Club) cu scopul de a menține o legătură între stângacii din întreaga lume și de a face cunoscute nevoile și cerințele acestora, www.lefthandersday.com. În 1992, Clubul Stângacilor a lansat marcarea Zilei internaționale a stângacilor, ca un eveniment anual, pentru a crește gradul de conștientizare publică asupra avantajelor și dezavantajelor de a fi stângaci.

Printre cei mai cunoscuți stângaci se numără: Iulius Cezar, Cezar, Pablo Picasso, Isaac Newton, Gheorghe Hagi, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Wolfgang Amadeus Mozart, Charlie Chaplin, Ashley Tisdale, Marilyn Monroe, Jimi Hendrix, Robert DeNiro, Martina Navratilova, Phil Collins, Paul McCartney, Hugh Jackman, Lisa Kudrow, Ricky Martin, Linkin Park, Nicole Kidman, Demi Moore, Morgan Freeman, Tom Cruise, Amitabh Bachchan, Adam Brody, Steve Forbes, Lady Gaga, Bill Gates, Oprah Winfrey, prințul William al Marii Britanii, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Bill Clinton, Justin Bieber și Barack Obama.

Sursa Agerpres.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI