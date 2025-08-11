13 august 2025 | „Reveritus sum” o expoziție a marilor maeștri ai artei moderne, la Sala Unirii din Alba Iulia
Veste extraordinară! Expoziția „Reveritus sum”, realizată de marii maeștri ai artei moderne, va fi disponibilă publicului larg în 13 august 2025, în Sala Unirii din Alba Iulia
În Sala Unirii din Alba Iulia, miercuri, 13 august, începând cu ora 17:30, marii maeștri ai artei moderne vin să-și expună operele în cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Taberei Internaționale de Artă Plastică „Inter-Art”.
Vernisajul expoziției „Reveritus sum” este semnată de reputatul artist ZuZu CARATĂNASE. Evenimentul aduce în prim-plan 15 lucrări aparținând unor figuri emblematice ale artei moderne internaționale, precum: Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Hans Hartung, Wassily Kandinsky, René Magritte, André Masson, Henri Matisse, Henry Moore, Pablo Picasso, Man Ray, Victor Vasarely și Ossip Zadkine.
Expoziția reprezintă o premieră absolută în peisajul cultural românesc, reunind creații de o valoare artistică excepțională, provenite din colecția privată a distinsului George Șerban — unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din România contemporană.
Organizatorii acestui eveniment sunt: Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Societatea Civilă de Avocați „Șerban & Asociații”, Fundația „Inter-Art” Aiud
Partenerii implicați în realizarea expoziției includ: Uniunea Artiștilor Plastici din România, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Departamentul pentru Relații Interetnice, Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud
• U.M. 01684 Alba Iulia
Expoziția „Reveritus sum” va fi deschisă publicului în perioada 13 august – 16 noiembrie 2025, iar accesul este gratuit.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat de 36 de ani, din Poșaga, scos din trafic la Sălciua: Conducea sub influența alcoolului
Un bărbat din Poșaga a fost scos din trafic la Sălciua, fiind surprins conducând sub influența alcoolului Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 10 august 2025, polițiștii din Baia de Arieș au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza localității Sălciua, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din localitatea […]
Amenzi și zeci de persoane legitimate de către Jandarmii din Alba Iulia, în weekendul ce a trecut
În weekendul ce a trecut, jandarmii din județul Alba au aplicat 13 amenzi și au legitimat zeci de persoane Jandarmii din județul Alba au asigurat paza și protecția multitudinii de evenimente desfășurate ]n weekendul trecut. Aceștia au supravegheat evenimentul „Festivalul Internațional de Folclor de la Aiud” și „Truck Tuning Art de la Alba Iulia”. Conform […]
Bărbat în vârstă de 56 de ani, din Meteș, cu alcool „la bord”, pe un drum din sat: Ce alcoolemie avea
Bărbat în vârstă de 56 de ani, din Meteș, cu alcool „la bord”, pe un drum din sat Un bărbat din Meteș a fost suprisnde oamenii legii băut la volan pe un drum din sat. Citește și: Șoferi fără permis sau cu „alcool la bord”, depistați de polițiști pe drumuri din Alba: Printre ei, doi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
1.7 miliarde de euro din PNRR, pierdute pe apa sâmbetei de Ministerul Mediului. Apele Române, pierderi de 300 de milioane de euro, ratând toate proiectele
1.7 miliarde de euro din PNRR au fost pierdute pe apa sâmbetei de Ministerul Mediului. Apele Române, pierderi de 300...
11-12 august 2025 | COD GALBEN de caniculă în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic ridicat
11-12 august 2025 | COD GALBEN de caniculă în Alba și alte județe Județul Alba este, de luni, 11 august...
Știrea Zilei
FOTO | Maria Petru, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție la Academia Tehnică Militară
Maria Petru, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție în 2025 la Academia Tehnică Militară Povestea Mariei...
Veta Biriș, doamna muzicii populare din Alba, își aniversează ziua de naștere: Celebra interpretă împlinește 75 de ani
Veta Biriș, doamna muzicii populare din Alba, își aniversează ziua de naștere: Celebra interpretă împlinește 76 de ani Veta Biriș,...
Curier Județean
13 august 2025 | „Reveritus sum” o expoziție a marilor maeștri ai artei moderne, la Sala Unirii din Alba Iulia
Veste extraordinară! Expoziția „Reveritus sum”, realizată de marii maeștri ai artei moderne, va fi disponibilă publicului larg în 13 august...
Bărbat de 36 de ani, din Poșaga, scos din trafic la Sălciua: Conducea sub influența alcoolului
Un bărbat din Poșaga a fost scos din trafic la Sălciua, fiind surprins conducând sub influența alcoolului Potrivit IPJ Alba,...
Politică Administrație
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...
Opinii Comentarii
11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la Alba Iulia, iar pe piatra sa funerară stă înscris ”S-a stins lumina lumii”
11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la...
Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox
Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, s-a născut în ținutul...