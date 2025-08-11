13 august 2025 | „Reveritus sum” o expoziție a marilor maeștri ai artei moderne, la Sala Unirii din Alba Iulia

Veste extraordinară! Expoziția „Reveritus sum”, realizată de marii maeștri ai artei moderne, va fi disponibilă publicului larg în 13 august 2025, în Sala Unirii din Alba Iulia

În Sala Unirii din Alba Iulia, miercuri, 13 august, începând cu ora 17:30, marii maeștri ai artei moderne vin să-și expună operele în cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Taberei Internaționale de Artă Plastică „Inter-Art”.

Vernisajul expoziției „Reveritus sum” este semnată de reputatul artist ZuZu CARATĂNASE. Evenimentul aduce în prim-plan 15 lucrări aparținând unor figuri emblematice ale artei moderne internaționale, precum: Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Hans Hartung, Wassily Kandinsky, René Magritte, André Masson, Henri Matisse, Henry Moore, Pablo Picasso, Man Ray, Victor Vasarely și Ossip Zadkine.

Expoziția reprezintă o premieră absolută în peisajul cultural românesc, reunind creații de o valoare artistică excepțională, provenite din colecția privată a distinsului George Șerban — unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din România contemporană.

Organizatorii acestui eveniment sunt: Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Societatea Civilă de Avocați „Șerban & Asociații”, Fundația „Inter-Art” Aiud

Partenerii implicați în realizarea expoziției includ: Uniunea Artiștilor Plastici din România, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Departamentul pentru Relații Interetnice, Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud

• U.M. 01684 Alba Iulia

Expoziția „Reveritus sum” va fi deschisă publicului în perioada 13 august – 16 noiembrie 2025, iar accesul este gratuit.

