13 august 2025 | „Educație pentru sănătate și prim ajutor” la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba: Ultima activitate de vară pentru copii

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Alba, organizează în fiecare vară o serie de activități ce se derulează în cadrul proiectului 3.8 BiblioVacanța, proiect ce se dorește a fi o alternativă de petrecere a vacanței pentru preșcolari și școlari.

Activitatea din luna august, ultima din această vară, va avea loc în data 13 august 2025, de la ora 10:00 și se va desfășura la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Crucea Roșie Română, Filiala Alba. Tema activității este „Educație pentru sănătate și prim ajutor” și, de data aceasta, se adresează copiilor cu vârsta minimă de 6 ani.

Programul va cuprinde:

– prezentarea partenerului, Crucea Roșie Română, Filiala Alba;

– prezentarea temei și a programului activității;

– prezentarea unor tehnici de prim ajutor;

– discuții despre igienă și îngrijire personală și oferirea unor kituri cu produse de igienă personală, din partea Crucii Roșii Române, Filiala Alba;

– lectură interactivă din cărți tematice;

– prezentare de carte pentru copii și adulți;

Toate aceste activități sunt gratuite, iar la finalul activității, cei care doresc să împrumute cărțile prezentate o pot face pe baza permisului de bibliotecă. Pentru cei ce nu au încă permis de bibliotecă, acesta poate fi obținut pe loc, pe baza actelor enumerate la adresa https://www.bjalba.ro/structura-bibliotecii/.

