13 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba: Temperaturile maxime, cuprinse între 33 și 36 de grade

ACCIDENT rutier pe DJ 705 D, la Almașu Mare: Un bărbat din Alba Iulia rănit după coliziunea dintre două mașini În după-amiaza zilei de 11 august 2025, polițiștii din Zlatna au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 705 D, pe raza localității Almașu Mare, a avut loc un eveniment […]