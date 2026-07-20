13-19 iulie 2026 | Amenzi de peste 1 milion de lei pe Litoral și 15 afaceri închise temporar după controale: Ce nereguli au fost constatate
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Europa, lovită de un șoc termic la final de iulie 2026: Aerul rece pune capăt valului de caniculă
Europa, lovită de un șoc termic la final de iulie 2026: Aerul rece pune capăt valului de caniculă Europa se pregătește pentru o schimbare importantă de vreme la sfârșitul lunii iulie 2026, după săptămâni dominate de temperaturi foarte ridicate și episoade de caniculă severă. Modelele meteorologice indică pătrunderea unei mase de aer mai rece din […]
Rabla 2026: Înscrierea deținătorilor de cărți electronice de identitate, posibilă / „Dacă datele sunt completate corect”
Rabla 2026: Înscrierea deținătorilor de cărți electronice de identitate, posibilă / „Dacă datele sunt completate corect” Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a dezmințit, luni, 20 iulie 2026 informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora deținătorii cărților electronice de identitate nu s-ar putea înscrie în Programul Rabla Auto 2026. Instituția precizează că aplicația informatică acceptă fără […]
Foto | Bărbat dispărut din Orlat (Sibiu) depistat în Alba: Nu a fost victima vreunei infracțiuni
Bărbat dispărut din Orlat (Sibiu) depistat în Alba: Nu a fost victima vreunei infracțiuni Polițiștii sibieni au desfășurat în ultimele zile căutări pentru găsirea unei persoane care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Este vorba despre un bărbat de 43 de ani, din Orlat. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) […]
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Europa, lovită de un șoc termic la final de iulie 2026: Aerul rece pune capăt valului de caniculă
Europa, lovită de un șoc termic la final de iulie 2026: Aerul rece pune capăt valului de caniculă Europa se...
Rabla 2026: Înscrierea deținătorilor de cărți electronice de identitate, posibilă / „Dacă datele sunt completate corect”
Rabla 2026: Înscrierea deținătorilor de cărți electronice de identitate, posibilă / „Dacă datele sunt completate corect” Administrația Fondului pentru Mediu...
Știrea Zilei
Video | Bărbat de 31 de ani, din Teiuș, reținut pentru amenințare și distrugere: A atacat locuința fostei partenere și a lansat amenințări
Bărbat de 31 de ani, din Teiuș, reținut pentru amenințare și distrugere: A atacat locuința fostei partenere și a lansat...
Cupru și aur de zece miliarde de dolari în Munții Metaliferi și un proiect blocat între Bruxelles și instanțele de judecată. Proiectul Rovina, inițiat în Hunedoara, aproape de limita cu județul Alba, a fost inclus pe lista investițiilor strategice în UE
Cupru și aur de zece miliarde de dolari în Munții Metaliferi și un proiect blocat între Bruxelles și instanțele de...
Curier Județean
20-22 iulie 2026 | Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului
Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului Chiar dacă este vacanță, studenții Universității...
Update Foto | Incendiu în Alba Iulia: A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp în Micești
Incendiu în Alba Iulia: A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp în Micești Un incendiu s-a...
Politică Administrație
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea...
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Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...