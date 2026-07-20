13-19 iulie 2026 | Amenzi de peste 1 milion de lei pe Litoral și 15 afaceri închise temporar după controale: Ce nereguli au fost constatate

13-19 iulie 2026 | Amenzi de peste 1 milion de lei pe Litoral și 15 afaceri închise temporar după controale

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat 206 amenzi, în valoare de peste un milion de lei, în urma controalelor desfășurate în perioada 13–19 iulie 2026 în stațiunile de pe litoralul românesc. În cazul a 15 operatori economici, activitatea a fost suspendată temporar până la remedierea neregulilor constatate.

Controalele au fost efectuate în cadrul comandamentului „ANPC Estival 2026” și au vizat respectarea drepturilor consumatorilor și a normelor privind siguranța serviciilor oferite turiștilor.

Pe lângă cele 206 amenzi contravenționale, inspectorii au aplicat și 161 de avertismente. În timpul verificărilor au fost controlate produse în valoare de peste 640.000 de lei, iar mărfuri neconforme, estimate la peste 48.000 de lei, au fost retrase definitiv de la comercializare.

Cele mai grave situații au dus la suspendarea temporară a activității a 15 operatori economici, până la eliminarea deficiențelor descoperite de comisari.

Printre principalele abateri constatate se numără prestarea de servicii în spații neautorizate, echipamente de agrement uzate și sisteme de prindere improvizate, realizate din sârmă sau lemn. De asemenea, inspectorii au găsit piscine, șezlonguri și spații de agrement neîntreținute, precum și lipsa informațiilor obligatorii privind condițiile de cazare, facilitățile, tarifele sau caracteristicile piscinelor.

Neregulile au fost numeroase și în unitățile de alimentație publică. Comisarii ANPC au descoperit preparate păstrate la temperaturi necorespunzătoare, ulei degradat, produse expirate, materii prime fără elemente de identificare și agregate frigorifice murdare, cu depuneri de gheață, rugină și impurități.

În plus, inspectorii au identificat jucării considerate periculoase, inclusiv lasere și produse de tip slime, precum și lipsa informațiilor obligatorii privind alergenii, procedura de Soluționare Alternativă a Litigiilor și „Telefonul Consumatorului”.

ANPC anunță că acțiunile de control pe litoral vor continua pe întreaga durată a sezonului estival, pentru a verifica respectarea normelor de protecție a consumatorilor și pentru a sancționa operatorii care pun în pericol sănătatea și siguranța turiștilor.