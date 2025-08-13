13-14 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi între 33 și 37 de grade

13-14 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe

Miercuri, 13 august 2025, și joi, 14 august 2025, județul Alba va fi sub incidența unei atenționări meteo Cod galben de caniculă.

Potrivit meteorologilor, miercuri, 13 august 2025, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Joi, 14 august 2025, în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Până spre sfârșitul săptămânii va mai fi caniculă și disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice.

