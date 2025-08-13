13-14 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi între 33 și 37 de grade
13-14 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe
Miercuri, 13 august 2025, și joi, 14 august 2025, județul Alba va fi sub incidența unei atenționări meteo Cod galben de caniculă.
Potrivit meteorologilor, miercuri, 13 august 2025, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.
Joi, 14 august 2025, în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.
Până spre sfârșitul săptămânii va mai fi caniculă și disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Planul-cadru pentru învățământul liceal, pe mâna specialiștilor: Peste 1.500 de experți implicați în munca de elaborare
Planul-cadru pentru învățământul liceal, pe mâna specialiștilor: Peste 1.500 de experți lucrează la elaborarea noilor programe de studiu în licee Reforma curriculumului pentru învățământul liceal mai parcurge o etapă. Peste 1.500 de specialiști sunt implicați în elaborarea noilor programe de studiu, având ca reper profilul de formare al absolventului, a declarat ministrul Educației, Daniel David, […]
Sindicatele din administrația publică: Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem şi amputează definitiv capacitatea administrativă a statului
Sindicatele din administrația publică: Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie a transmis, miercuri, 13 august 2025, că, sub pretextul unei aşa-zise eficientizări, Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem şi amputează definitiv capacitatea administrativă a statului. „Deşi inflaţia creşte şi veniturile lucrătorilor scad, statul alege să taie din […]
Un oraș din România a INTERZIS fumatul în stațiile de transport în comun, parcuri și baze sportive: Ce riscă persoanele care nu respectă interdicția
Un oraș din România a INTERZIS fumatul în stațiile de transport în comun, parcuri și baze sportive În municipiul Cluj-Napoca a intrat în vigoare o interdicție extinsă cu privire la fumat în locuri publice. Concret, autoritățile locale au interzis fumatul în stațiile de transport în comun, parcurile și bazele sportive din oraș. Un proiect de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Planul-cadru pentru învățământul liceal, pe mâna specialiștilor: Peste 1.500 de experți implicați în munca de elaborare
Planul-cadru pentru învățământul liceal, pe mâna specialiștilor: Peste 1.500 de experți lucrează la elaborarea noilor programe de studiu în licee...
Sindicatele din administrația publică: Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem şi amputează definitiv capacitatea administrativă a statului
Sindicatele din administrația publică: Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie a transmis, miercuri,...
Știrea Zilei
TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea Grânoasă. Vârstnicul efectua lucrări agricole
TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 64 de ani, DECEDAT după ce a fost prins sub o remorcă la Bucerdea...
”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România
”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și...
Curier Județean
Bucureștean de 37 de ani, amenințat cu MOARTEA chiar în locuința sa, de un bărbat din Abrud: Polițiștii au emis ordin de protecție și fac cercetări
Bucureștean de 37 de ani, amenințat cu MOARTEA chiar în locuința sa, de un bărbat din Abrud, la băutură: Polițiștii...
Deșeuri periculoase depozitate într-o hală ilegală din Teiuș. Polițiștii au confiscat sute de kilograme de acumulatori uzați
Alertă! Sute de kilograme de deșeuri periculoase au fost descoperite într-o hală ilegală din Teiuș. Polițiștii au deschis dosar penal...
Politică Administrație
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...
Opinii Comentarii
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cei mai cunoscuți se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack Obama sau Leonardo da Vinci
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cele mai cunoscute personalități stângace se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack...
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...