1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: Procedură de achiziție în desfășurare

1,2 milioane de lei pentru digitalizarea activității Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud

Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud a lansat, luni, 1 septembrie 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a serviciilor de dezvoltare și implementare a Sistemului Informatic Integrat și echipamentelor în cadrul proiectului „Digitalizarea activitatii Spitalului Orasenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud”.

Proiectul este finanțat prin PNRR.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 1.197.709 lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 13 octombrie 2025.

Urmează să fie achiziționate: computere portabile, computer de birou, echipament periferic, imprimante laser, dispozitive de stocare cu acces direct, surse de alimentare electrică continuă, rețea de comunicații, routere de rețea, echipament de rețea, pachete software și sisteme informatice, pachete software pentru uz medical, pachete software pentru rețele, internet și intranet, pachete software pentru comutator (switch) sau router, pachete software pentru gestionarea documentelor, pachete software de contabilizare a timpului sau pentru resurse umane, pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale, servere, servicii de instalare de hardware, servicii IT (consultanță, dezvoltare de software, internet și asistență, servicii de programare și de consultanță software, servicii de analiză și de programare de sisteme și servicii pentru sisteme și asistență.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI