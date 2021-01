12 CURIOZITĂȚI despre poetul Mihai Eminescu: Putea vorbi 8 limbi străine și a trăit în sărăcie aproape toată viața

Mihai Eminescu, născut la 15 ianuarie 1850, în Botoşani, reprezintă pentru literatura română mintea strălucită care a lăsat în urmă comori de o valoare inestimabilă. George Călinescu îl descrie în cartea sa, Viaţa lui Mihai Eminescu, ca fiind un hoinar în lume, dar oriunde s-ar fi aflat, nu a ezitat să scrie, să compună, să se documenteze.

Nu cred că este nevoie să povestesc prea mult despre Mihai Eminescu. Cu toţii ştim cine este şi ce rol are în universul artistic. Dar totuşi, vă las câteva curiozităţi despre el pe care poate nu le-aţi întâlnit pe parcursul documentării voastre.

Curiozităţi despre Mihai Eminescu

Profesorul de religie din Cernăuţi atribuie ca etimologie a numelui Eminescu cuvântul “eminere” care înseamnă “a se ridica deasupra altora” şi care, după cum afirmă şi G. Călinescu, era adevărat şi prin talent şi prin suferinţă

Deşi a avut o inteligenţă rară, nu lua note prea bune în scoală. “Spirit inegal, incapabil să se supună unei discipline prea aspre, Eminescu nu e în liceu un şcolar prea strălucit, sau mai bine zis nu e unul din acei întâi în clasă, care fac deliciile profesorilor şi sunt puşi monitori. El are preferinţe la studiu, iubeşte lectura, nu însă şi scoala.”

Tatăl său, George Eminovici îşi creşte copiii după puţinele principii pedagogice, consideră că fetele nu trebuie să aibă nici o instrucţie spirituală, doar rost casnic şi zestre bună, în timp ce băieţii sunt nevoiţi să muncească, dar cultura să fie temeinică. Gândire reflectată în timpul vieţii lui Eminescu.

De asemenea, tatăl lui Mihai Eminescu, nu era de acord cu latura poetica a fiului său “Tatăl întelegea, ca multă lume respectuasă de cultură, să-şi pedepsească progenitura când nu învăţa poeziile din cartea de şcoală, dar ca însuşi odrasla sa să ajungă a face poezii asta n-o mai înţelegea!”

Dat fiind faptul ca era o fire nestatornica, încă din adolescenţă pleca şi câte o săptămâna de acasă, astfel că într-o bună parte din opera sa adie aerul de ţară.

Primii fiori ai iubirii îi simte la Ipoteşti, îndrăgostindu-se de o fată care a murit de tânără. Mai târziu poetul îşi aduce aminte de ea cu regret: Surâsul ei sfielnic şi ochiul ei cuminte/ Sunt duse fără urme de pe acest pământ/ S-a stins. “ (dacă ți-a plăcut citatul, uite și alte citate de Mihai Eminescu)

Ca mulţi alţi autori cu pasiune pentru scris în vene, Mihai Eminescu era dependent de cafea, adesea când îşi permitea să-şi facă proviziile cu licoarea magică, statea ore întregi cu condeiul în mână fără să vadă lumina zilei.

Când avea doar 16 ani, a trimis versurile sale la redacţia ziarului Familia, condusă de Ion Vulcan. Impresionat de înclinaţia artistică a poetului a decis să-i publice versurile. Deranjat de terminaţia numelui său ici, dă astfel, fără să realizeze la vremea aceea, numele celui mai mare poet român: Eminescu.

În perioada 1874-1875, poetul predă limba germană la Institutul academic din Iaşi. Deşi era un profesor corect, exigent de fel, elevii la scurt timp au făcut grevă împotriva sa fiind dat jos din funcţie.

Deşi a trăit în sărăcie toată viaţa, marele poet afirmă cu mândrie: “Posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame din cauza fraţilor mei. Sunt prea mândru în sărăcia mea.“

Era cunoscător a multor limbi străine: latină, italiană, spaniolă, franceză, sârbă, greacă, albaneză,turcească

Nu este mai puţin cunoscută însă iubirea faţă de Veronica Micle, o iubire neîmplinită, vizibilă în una din multele scrisori pe care poetul o trimite acesteia: