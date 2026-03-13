12 – 20 martie | Două transporturi agabaritice de aproape 100 de tone vor traversa județul Alba: Sunt transportate componente de eoliană

Două transporturi agabaritice care duc componente de eoliană vor tranzita și județul Alba în perioada 12 – 20 martie, pe traseul A1 – Lancrăm – A10.

Vehiculele au dimensiuni considerabile, cu o lățime de 4 metri, o masă totală de 93 de tone și o lungime de 31 de metri, urmând să fie însoțite de poliția rutieră pe tot parcursul deplasării.

,,În perioada 12 – 20 martie se desfășoară două transporturi cu depășiri pe traseul: Nădlac II – Ilia – A1 – Lancrăm – A10 – A3 – Dex4 – DN 1C – Dej – Mica – DN 17 – Suceava – Varianta de Ocolire Suceava – Iași – Răducăneni – Albița PTF. Vehiculele transportă componente de eoliană. Lățimea maximă a vehiculelor este de 4 m, masa totală 93 tone, lungime 31 m, înălțime 4,30 m. Etapele de desfășurare ale transporturilor sunt stabilite de poliția rutieră, care asigură însoțirea vehiculelor cu depășiri”, se arată într-o postare publicată de DRDP Timișoara.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI