12, 19 și 26 Martie: Program suplimentar de primit cereri la Serviciul Pașapoarte Alba, în urmă numărului mare de doritori...

AJOFM Alba: Soluţii pentru facilitarea accesului cetăţenilor ucraineni pe piaţa muncii din România

Cetăţenii ucraineni care intră legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, pot fi încadraţi în muncă fără avizul de angajare prevăzut de Ordonanța Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Cei care provin din zona de conflict armat și care nu dețin documente cu care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate, necesare ocupării unui loc de muncă în România, se vor putea angaja în baza unei declarații pe propria răspundere, dată angajatorului român, că îndeplinesc condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate, necesare ocupării postului pe care urmează să fie încadrați în muncă, şi nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.

Pot beneficia de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, precum şi de protecţie în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, cu condiţia înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.

ANOFM a elaborat in pliant în limba română, ucraineană şi engleză, material ce a fost postat pe site-ul www.anofm.ro

Pliantul privind “Servicii gratuite oferite cetăţenilor ucraineni pentru integrarea pe piaţa muncii din România”/” Безкоштовні послуги для громадян України для інтеграції на ринок праці Румунії”/” Free services offered to Ukrainian citizens for integration into the Romanian labor market”, poate fi descărcată de aici.

Pliantul conţine cod QR cu datele de contact ale tuturor agenţiilor judeţene.