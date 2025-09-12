Rămâi conectat

Actualitate

12-13 septembrie 2025 | Luna străbate zona de cer în care se află Pleiadele: Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, dacă e senin

Ioana Oprean

Publicat

acum 26 de minute

în

De

Luna străbate zona de cer în care se află Pleiadele: Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, dacă e senin

Luna străbate, în noaptea de vineri, 12 septembrie 2025 spre sâmbătă, 13 septembrie 2025 zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade. 

„În doar șase ore, Luna va trece peste stelele cele mai strălucitoare din roi, iar noi vom putea vedea cu ochiul, prin binoclu sau telescop, foarte multe dispariții și apariții de stele. Fenomenul nu se mai repetă în 2025. (…)

Eu propun să stați comod și să priviți timp de câteva ore această trecere, începând cu ora 22:30, când Luna se află înspre răsărit. Nu trebuie știut care sunt Pleiadele. Caută Luna, pentru că se va afla chiar în dreptul lor’, a precizat Adrian Șonka, astronom la Observatorul „Amiral Vasile Urseanu”.

Într-o declarație pentru Radio România Actualități, astronomul a explicat că prin trecerea Lunii în fața roiului stelar Pleiade se produc mai multe ocultări succesive ale stelelor respective.

„Luna se mișcă pe cer și acoperă stelele din roiul respectiv, iar stelele dispar și după aceea apar; și dispar și apar. Ocultații se numesc. Și se vede frumos, dacă e senin”, a explicat el.

De asemenea, acesta a atras atenția asupra altui fenomen care va putea fi observat doar prin telescop, în luna noiembrie 2025, când inelele lui Saturn nu vor mai fi vizibile. Astronomul Adrian Șonka a subliniat că fenomenul are loc o dată la 15 ani și că a mai putut fi urmărit în 2009.

„Saturn se va vedea fără inele. Inelele se vor vedea de pe muchie – ele sunt foarte subțiri și nu se mai disting prin telescop. Deci, veniți la observator”, a precizat Adrian Șonka.

foto: Facebook Adrian Sonka

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Blocul Național Sindical: Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

12 septembrie 2025

De

Blocul Național Sindical: Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare Blocul Național Sindical (BNS) atrage atenția că Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), nu poate iniția reforme în domeniul sănătății și că se pregătesc concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea […]

Citește mai mult

Actualitate

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Ce interdicții are fostul candidat la prezidențiale

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

12 septembrie 2025

De

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Ce interdicții are Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, 11 septembrie 2025 Tribunalul Bucureşti. Potrivit Agerpres, Tribunalul București a respins ca nefondată o […]

Citește mai mult

Actualitate

Rabla 2025 | Programul demarează cu etapa validării producătorilor auto: Când începe această procedură

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

12 septembrie 2025

De

Rabla 2025 | Programul demarează cu etapa validării producătorilor auto În ședința de Guvern din 11 septembrie 2025 a fost adoptată Hotărârea Guvernului privind Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu, inclusiv a bugetului noului Program Rabla Auto 2025. Noul ghid de finanțare al Programului Rabla Auto 2025 a fost […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 26 de minute

12-13 septembrie 2025 | Luna străbate zona de cer în care se află Pleiadele: Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, dacă e senin

Luna străbate zona de cer în care se află Pleiadele: Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, dacă e senin...
Actualitateacum 7 ore

Blocul Național Sindical: Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare

Blocul Național Sindical: Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare Blocul...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | O tânără inginer IT din Abrud PREMIATĂ la Digital Diva Awards: Claudia Costea cucerește scena digitală cu primul său premiu important in social media

O tânără inginer IT din Abrud PREMIATĂ la Digital Diva Awards: Claudia Costea marchează primul său succes important în social...
Ştirea zileiacum 3 ore

FOTO | Lămâi gigant într-o livadă de munte, la Colțești: Care este secretul livezii minune a lui Ioan Szakacs

Lămâi gigant într-o livadă de munte, la Colțești: Care este secretul livezii minune a lui Ioan Szakacs Ioan Szakacs, un...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | ACCIDENT rutier la Mihoești: Coliziune între două autoturisme

ACCIDENT rutier la Mihoești: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier Un accident rutier s-a produs vineri seară la Mihoești. „Secția...
Curier Județeanacum 5 ore

FOTO | An nou, campus nou: Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia așteaptă studenții în anul universitar 2025-2026 într-un campus complet modernizat

Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia așteaptă studenții în anul universitar 2025-2026 într-un campus complet modernizat Universitatea „1 Decembrie...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 12 ore

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Politică Administrațieacum o zi

6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile

Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga

12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru...
Opinii - Comentariiacum 4 zile

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea