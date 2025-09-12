12-13 septembrie 2025 | Luna străbate zona de cer în care se află Pleiadele: Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, dacă e senin
Luna străbate, în noaptea de vineri, 12 septembrie 2025 spre sâmbătă, 13 septembrie 2025 zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade.
„În doar șase ore, Luna va trece peste stelele cele mai strălucitoare din roi, iar noi vom putea vedea cu ochiul, prin binoclu sau telescop, foarte multe dispariții și apariții de stele. Fenomenul nu se mai repetă în 2025. (…)
Eu propun să stați comod și să priviți timp de câteva ore această trecere, începând cu ora 22:30, când Luna se află înspre răsărit. Nu trebuie știut care sunt Pleiadele. Caută Luna, pentru că se va afla chiar în dreptul lor’, a precizat Adrian Șonka, astronom la Observatorul „Amiral Vasile Urseanu”.
Într-o declarație pentru Radio România Actualități, astronomul a explicat că prin trecerea Lunii în fața roiului stelar Pleiade se produc mai multe ocultări succesive ale stelelor respective.
„Luna se mișcă pe cer și acoperă stelele din roiul respectiv, iar stelele dispar și după aceea apar; și dispar și apar. Ocultații se numesc. Și se vede frumos, dacă e senin”, a explicat el.
De asemenea, acesta a atras atenția asupra altui fenomen care va putea fi observat doar prin telescop, în luna noiembrie 2025, când inelele lui Saturn nu vor mai fi vizibile. Astronomul Adrian Șonka a subliniat că fenomenul are loc o dată la 15 ani și că a mai putut fi urmărit în 2009.
„Saturn se va vedea fără inele. Inelele se vor vedea de pe muchie – ele sunt foarte subțiri și nu se mai disting prin telescop. Deci, veniți la observator”, a precizat Adrian Șonka.
foto: Facebook Adrian Sonka
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Blocul Național Sindical: Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare
Blocul Național Sindical: Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare Blocul Național Sindical (BNS) atrage atenția că Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), nu poate iniția reforme în domeniul sănătății și că se pregătesc concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea […]
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Ce interdicții are fostul candidat la prezidențiale
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Ce interdicții are Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, 11 septembrie 2025 Tribunalul Bucureşti. Potrivit Agerpres, Tribunalul București a respins ca nefondată o […]
Rabla 2025 | Programul demarează cu etapa validării producătorilor auto: Când începe această procedură
Rabla 2025 | Programul demarează cu etapa validării producătorilor auto În ședința de Guvern din 11 septembrie 2025 a fost adoptată Hotărârea Guvernului privind Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu, inclusiv a bugetului noului Program Rabla Auto 2025. Noul ghid de finanțare al Programului Rabla Auto 2025 a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
12-13 septembrie 2025 | Luna străbate zona de cer în care se află Pleiadele: Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, dacă e senin
Luna străbate zona de cer în care se află Pleiadele: Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, dacă e senin...
Blocul Național Sindical: Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare
Blocul Național Sindical: Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare Blocul...
Știrea Zilei
VIDEO | O tânără inginer IT din Abrud PREMIATĂ la Digital Diva Awards: Claudia Costea cucerește scena digitală cu primul său premiu important in social media
O tânără inginer IT din Abrud PREMIATĂ la Digital Diva Awards: Claudia Costea marchează primul său succes important în social...
FOTO | Lămâi gigant într-o livadă de munte, la Colțești: Care este secretul livezii minune a lui Ioan Szakacs
Lămâi gigant într-o livadă de munte, la Colțești: Care este secretul livezii minune a lui Ioan Szakacs Ioan Szakacs, un...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier la Mihoești: Coliziune între două autoturisme
ACCIDENT rutier la Mihoești: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier Un accident rutier s-a produs vineri seară la Mihoești. „Secția...
FOTO | An nou, campus nou: Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia așteaptă studenții în anul universitar 2025-2026 într-un campus complet modernizat
Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia așteaptă studenții în anul universitar 2025-2026 într-un campus complet modernizat Universitatea „1 Decembrie...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile
Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...
Opinii Comentarii
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru...
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...