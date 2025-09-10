11 septembrie 2025 | RISC de VIITURI în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor

RISC de VIITURI în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor

Conform situaţiei hidrometeorologice actuale şi prognozei meteorologice pentru următoarele 24 de ore, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a instituit, miercuri, 10 septembrie 2025, un Cod Galben, valabil joi, 11 septembrie 2025, în intervalul orar 6:00 – 16:00.

Pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării acestora, se vor înregistra, potrivit hidrologilor, scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri ale debitelor și nivelurilor, putând fi depășite cotele de atenție.

În intervalul menționat vor fi afectate anumite sectoare de râuri din județele: Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Hunedoara, Arad și Alba.

COD GALBEN

În intervalul 11.09.2025 ora 06:00 – 11.09.2025 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuș – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare), Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare), Crișul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ciucea – amonte S.H. Vadu Crișului (judeţele: Cluj și Bihor), Crișul Negru – bazin amonte S.H. Şuștiu și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Şuștiu – amonte S.H. Tinca (judeţul Bihor), Crișul Alb – bazin amonte S.H. Vaţa de Jos și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos – amonte S.H. Ineu (judeţele: Hunedoara și Arad), Arieș – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Alba şi Cluj).

Pentru prevenirea unor situații de risc, populația este sfătuită să respecte cu strictețe recomandările autorităților, să evite deplasările în zonele expuse inundațiilor, să nu traverseze cursuri de apă sau poduri improvizate și să se asigure că bunurile din gospodării sunt protejate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI