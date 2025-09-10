11 septembrie 2025 | COD GALBEN de PLOI TORENȚIALE în Alba, în zona Munților Apuseni

COD GALBEN de PLOI TORENȚIALE în Alba, în zona Munților Apuseni

Ziua de joi, 11 septembrie 2025, va începe în județul Alba, în zona Munților Apuseni, cu ploi însemnate cantitativ. Acestea vor fi însoțite pe alocuri și de descărcări electrice.

Zona Munților Apuseni din județul Alba va fi, joi, 11 septembrie 2025, între orele 2.00 și 12.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod galben de averse însemnate cantitativ.

Conform meteorologilor, în intervalul menționat, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni temporar va ploua.

Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, astfel că mai ales prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI