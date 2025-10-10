11 octombrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară: Rafale de 90…120 km/h. Zonele vizate
11 octombrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară: Rafale de 90…120 km/h. Zonele vizate
Meteorologii ANM au emis emis vineri dimineața mai multe avertizări cod galben de vânt puternic, valabile sâmbătă, 11 octombrie 2025, în Alba și alte zone din țară.
Citește și: Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade în majoritatea regiunilor. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
COD GALBEN 11 octombrie, ora 5.00 – 11 octombrie, ora 23.00
În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.
COD GALBEN 11 octombrie, ora 9.00 – 11 octombrie, ora 18.00
În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h.
Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi vineri (10 octombrie) și sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Premierul Ungariei s-a distrat pe cinste în centrul Clujului! Viktor Orbán a cântat alături de lăutari și a spus că nu ar mai pleca: ,,Nu ieșim de aici”
VIDEO | Premierul Ungariei s-a distrat pe cinste în centrul Clujului! Viktor Orbán a cântat alături de lăutari și a spus că nu ar mai pleca: ,,Nu ieșim de aici” Viktor Orbán a ajuns la Cluj-Napoca, joi, 9 octombrie, cu ocazia participării sale la Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), programat vineri la centrul […]
Detenția în România s-a scumpit serios. Cât plătește statul pe zi pentru un deținut și cum au crescut cheltuielile în ultimii 10 ani
Detenția în România s-a scumpit serios. Cât plătește statul pe zi pentru un deținut În România, Administrația Națională a Penitenciarelor gestionează în prezent un efectiv de 25.540 de persoane custodiate la data de 31 august 2025, conform răspunsului Ministerului Afacerilor Interne la o interpelare adresată de deputatul Daniel-Răzvan Biro. Citește și: Țeapa imobiliară Parc Residence […]
ANAF a dat startul verificărilor! Casele de amanet și românii care își etalează luxul, fără a avea venituri declarate, primii pe listă
ANAF începe controalele la cei care iubesc luxul și la casele de amanet. Vor fi vizați și românii cu mașini scumpe, dar fără venituri declarate Agenția Națională de Administrare Fiscală a demarat o amplă acțiune de verificare la nivel național, astăzi, 9 octombrie. Persoanele vizate sunt cele care afișează un stil de viață luxos, dar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Premierul Ungariei s-a distrat pe cinste în centrul Clujului! Viktor Orbán a cântat alături de lăutari și a spus că nu ar mai pleca: ,,Nu ieșim de aici”
VIDEO | Premierul Ungariei s-a distrat pe cinste în centrul Clujului! Viktor Orbán a cântat alături de lăutari și a...
11 octombrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară: Rafale de 90…120 km/h. Zonele vizate
11 octombrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară: Rafale de 90…120 km/h....
Știrea Zilei
Șofer din Vințu de Jos, beat criță la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o alcoolemie alarmantă
Șofer din Vințu de Jos, „mort de beat” la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o...
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția...
Curier Județean
Amenzi în valoare de peste 11.000 de lei aplicate în Ocna Mureș: Polițiștii au verificat 65 de persoane și 48 de autovehicule
Amenzi în valoare de peste 10.000 de lei aplicate în Ocna Mureș: Polițiștii au verificat 65 de persoane și 48...
Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Selecție de dosare. CONDIȚII
Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia anunță începerea selecției...
Politică Administrație
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare: 5 soluții la provocările digitale existente
Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare Proiectul...
Opinii Comentarii
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar fi împlinit astăzi 58 de ani
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar...
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani Ziua Mondială...