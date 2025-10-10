Rămâi conectat

11 octombrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară: Rafale de 90…120 km/h. Zonele vizate

11 octombrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară: Rafale de 90…120 km/h. Zonele vizate

Meteorologii ANM au emis emis vineri dimineața mai multe avertizări cod galben de vânt puternic, valabile sâmbătă, 11 octombrie 2025, în Alba și alte zone din țară.

Citește și: Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade în majoritatea regiunilor. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

COD GALBEN 11 octombrie, ora 5.00 – 11 octombrie, ora 23.00

În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

COD GALBEN 11 octombrie, ora 9.00 – 11 octombrie, ora 18.00

În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi vineri (10 octombrie) și sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

