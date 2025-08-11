11 august 2025 | Intervenția la conducta de alimentare cu apă din Alba Iulia, AMÂNATĂ din motive tehnice

11 august 2025 | Intervenția la conducta de alimentare cu apă din Alba Iulia, AMÂNATĂ

SC APA CTTA SA ALBA informează consumatorii din municipiul Alba Iulia că lucrările programate pentru data de luni, 11 august 2025 privind intervenția pe conducta de alimentare cu apă vor fi amânate.

Decizia a fost luată în urma constatării, în teren, a unei complexități tehnice mult mai mari decât cea estimată inițial.

Lucrările presupun operațiuni suplimentare, necesare pentru a evita riscul unor avarii extinse și pentru a asigura reluarea furnizării apei în condiții de siguranță.

Din cauza dimensiunii zonei afectate, aproximativ jumătate din municipiul Alba Iulia ar fi rămas fără apă pe durata intervenției, ceea ce ar fi provocat disconfort major utilizatorilor casnici și agenților economici, tinand cont si de temperaturile meteo foarte ridicate din aceste zile.

„Noua dată de executie a lucrărilor va fi comunicată în timp util, după finalizarea analizelor tehnice și stabilirea procedurilor optime de execuție.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente și vă mulțumim pentru înțelegere”, se arată într-un comunicat al companiei de apă.

