11-17 august 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis temporar: Au loc lucrări de reparații și igienizare
11-17 august 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis temporar
Joi, 7 august 2025, a fost anunțată o închidere temporară a Bazinului Olimpic din Alba Iulia.
Concret, bazinul va fi închis în perioada 11-17 august 2025.
De ce este necesară închiderea temporară a bazinului.
Administratorii acestuia au anunțat că sunt necesare diverse lucrări în incintă.
Este vorba de lucrări de reparații și igienizare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Ministerul Dezvoltării pregătește noi măsuri fiscale! Nu plătești amenda, ți se suspendă dreptul de a conduce
Ministerul Dezvoltării pregătește noi măsuri fiscale! Nu plătești amenzile, rămâi fără permisul de conducere Veste șoc pentru șoferii care comit ilegalități în trafic! Ministerul Dezvoltării pregătește un nou proiect de lege prin care cei care nu-și plătesc amenzile în maxim 15 zile, vor rămâne pietoni. Mai exact, cei care sunt prinși pe picior greșit în […]
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 9-10 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Festivalul Internațional de Folclor și în Cetatea Alba Carolina la Truck Tuning Art. Recomandări pentru populație
Jandarmii din Alba vor fi la datorie în weekend-ul 9-10 august 2025, la Festivalul Internațional de Folclor și în Cetatea Alba Carolina la Truck Tuning Art. Recomandări pentru populație Jandarmii din Alba vor asigura măsuri de ordine și siguranță publică și în acest sfârșit de săptămână la evenimentele desfășurate pe raza județului În acest sfârșit […]
Intervenție de urgență a Poliției la Meteș. O femeie a fost bătută de concubinul fiicei sale
Intervenție de urgență a Poliției la Meteș. O femeie a cerut ajutor la 112 după ce a fost agresată de concubinul fiicei sale Apel alarmant la 112, în dimineața zilei de ieri, din partea unei femei în vârstă de 36 de ani, din localitatea Meteș, județul Alba. Aceasta a anunțat faptul că mama sa a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Traian Băsescu își va primi înapoi vila de protocol și drepturile aferente funcției de fost șef al statului. Decizie CCR, favorabilă pentru fostul președinte
Traian Băsescu își va primi înapoi vila de protocol și drepturile aferente funcției de fost șef al statului, pierdute în...
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime de 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în alte zone
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime de 37 de grade...
Știrea Zilei
UPDATE VIDEO | Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar, acroșată de o mașină condusă de un bărbat de 66 ani din Ighiu
Accident GRAV în Șard: Minoră de 12 ani, care traversa neregulamentar strada, acroșată de o mașină condusă de un bărbat...
TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei
TRAGEDIE de neimaginat la Cugir: Un adolescent de 18 ani, găsit SPÂNZURAT în grădina casei sale În dimineața zilei de...
Curier Județean
Ministerul Dezvoltării pregătește noi măsuri fiscale! Nu plătești amenda, ți se suspendă dreptul de a conduce
Ministerul Dezvoltării pregătește noi măsuri fiscale! Nu plătești amenzile, rămâi fără permisul de conducere Veste șoc pentru șoferii care comit...
11-17 august 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis temporar: Au loc lucrări de reparații și igienizare
11-17 august 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis temporar Joi, 7 august 2025, a fost anunțată o închidere...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...