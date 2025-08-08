11-17 august 2025 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis temporar: Au loc lucrări de reparații și igienizare

Intervenție de urgență a Poliției la Meteș. O femeie a cerut ajutor la 112 după ce a fost agresată de concubinul fiicei sale Apel alarmant la 112, în dimineața zilei de ieri, din partea unei femei în vârstă de 36 de ani, din localitatea Meteș, județul Alba. Aceasta a anunțat faptul că mama sa a […]