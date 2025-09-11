11-12 septembrie 2025 | Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: Alba Iulia găzduiește jurizarea pentru regiunile Centru și Vest
Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: Alba Iulia găzduiește jurizarea pentru regiunile Centru și Vest
Directorii de școală finaliști din regiunile Centru și Vest intră în etapa de jurizare regională a Galei Premiilor pentru Directorii Anului 2025, organizate de Asociația pentru Valori în Educație (AVE).
Evenimentul are loc la Alba Iulia în zilele de 11 și 12 septembrie. În procesul de jurizare, sunt implicați reprezentanți ai companiilor de top din România, prezente în regiune, ai ONG-urilor cu expertiză în educație, ai inspectoratelor școlare județene, elevilor sau mass-media.
Directorii finaliști regionali vor participa la un interviu de 60 de minute în fața unei comisii de jurizare aferente fiecărei categorii de premiu – Inovare, Antreprenoriat și Egalitate de Șanse. Membrii comisiei vor puncta individual fiecare director intervievat, fără a discuta cu ceilalți membri ai juriului pentru a asigura obiectivitatea. Punctajele obținute de fiecare director se centralizează, iar punctajul final se realizează pe baza mediei aritmetice. Directorul care va obține cel mai mare punctaj în cadrul categoriei la care s-a înscris va ajunge în etapa de jurizare națională.
Fiecare din cele două regiuni va trimite câte trei câștigători ai etapei în faza națională alături de directorii desemnați câștigători în celelalte două regiuni. În cadrul Galei, vor fi premiați patru directori de școală la categoriile: Inovare, Egalitate de Șanse, Antreprenoriat și Directorul Anului 2025. Anunțarea câștigătorilor și decernarea premiilor vor avea loc pe 20 octombrie la Opera Națională București.
AVE organizează a noua ediție a Galei Premiilor pentru Directorii Anului, un eveniment prin care recunoaște și face cunoscute contribuțiile aduse de directorii de școală la transformarea educației din România. Această inițiativă este despre directorii care nu așteaptă condiții perfecte, ci acționează cu curaj, perseverență și viziune pentru a face școala un loc mai bun pentru copii, profesori și comunitate. Din 2017, au fost premiați 34 de directori care au devenit modele de leadership în educație.
„Câștigarea titlului de Directorul Anului pentru Inovare a avut pentru mine un impact profund, personal și profesional. Dacă acum un an mă gândeam serios să mă retrag din funcția de director adjunct, considerând că poate am ajuns la o vârstă la care energia se diminuează, premiul a schimbat radical această perspectivă. A fost dovada că inovația nu are vârstă și că experiența, dublată de curaj, poate fi o resursă puternică. Mi-a dat forța de a accepta provocarea de a deveni, din 1 septembrie 2025, director plin.
Impactul premiului s-a văzut imediat în școală: am crescut atractivitatea liceului, iar planul de școlarizare a înregistrat o creștere semnificativă. Dacă anul acesta au terminat trei clase de liceu, la admitere am avut șase clase de liceu și încă două de profesională – un semnal clar că liceul nostru a câștigat încrederea elevilor și a părinților. Am consolidat parteneriatele cu mediul economic, am introdus calificări adaptate pieței muncii și am dat un nou sens rolului nostru în comunitate. Premiul nu a fost o finalitate, ci un punct de cotitură care ne-a împins să devenim mai vizibili, mai puternici și mai relevanți pentru viitor.”, a declarat Robert-Narcis Harabagiu, directorul Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Buzău, câștigătorul premiului „Directorul Anului pentru Inovare” în 2024.
Premiul acordat fiecărei categorii va fi de 3.500 de euro, sumă oferită cu scopul de a continua un proiect demarat în școală alături de comunitate sau pentru a demara un proiect nou, dar și un loc asigurat în cadrul Programului de Transformare a Școlilor din România, program coordonat de AVE. Cei patru câștigători primesc și invitația de a fi parte din juriu, la ediția următoare a Galei Premiilor pentru Directorii Anului.
Anul acesta, sunt alături de AVE ca parteneri ai Galei Premiilor pentru Directorii Anului: BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group, Deloitte, Up România. Partenerii media care susțin cea de-a noua ediție a Galei sunt: Republica, Revista BIZ, Libertatea, Agerpres, SpotMedia, Vocativ și România pozitivă.
Despre Asociația pentru Valori în Educație
Asociația pentru Valori în Educație este o organizație non-profit care contribuie de 10 ani la transformarea sistemului educațional din România prin programe și proiecte dezvoltate pornind de la nevoile școlilor. AVE a creionat și implementat programe menite să aibă impact atât la nivelul managementului școlii, cât și al profesorilor. AVE facilitează colaborarea dintre companiile private, directorii de școală, societatea civilă și ONG-uri care activează în educație cu scopul de a crea reușite cu impact asupra sistemului de educație. Puteți fi la curent cu acțiunile AVE urmărind paginile de LinkedIn, Facebook și Instagram.
