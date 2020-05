10 ventilatoare mecanice pentru Secția ATI a Spitalului Județean Alba Iulia: Licitație de peste 1.000.000 lei

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a lansat în SEAP o licitație pentru achiziția a 10 ventilatoare mecanice, pentru secția de ATI. Valoarea totală estimată a achiziției este de 1.008.403 de lei, fără TVA.

Ventilatia mecanica reprezinta metoda prin care se asista sau se inlocuieste respiratia spontana. Se doreste achizitonarea unor aparate noi, deoarece cel exitent cu an fabricatie 1996 este nefunctional si va fi propus spre casare.

„Avand in vedere ca in unitatea noastra a fost inclusa in ORDIN nr. 555 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei cu coronavirus COVID-19, a Listei Spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS –CoV-2, in faza a II-a avem nevoie de inca 10 ventilatoare mecanice in cadrul Sectiei ATI.In prezent sectia ATI dispune de 25 paturi si de 15 ventilatoare mecanice.

Asadar pentru a asigura asistenta medicala de specialitate atat pacientilor suspecti/confirmati cu virusul SARS-CoV-2 cat si pacientilor internati in cadrul sectiei ATI care au nevoie de ventilatie mecanica, avem nevoie urgenta de aceste echipamente medicale”, se precizează în caietul de sarcini.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data punerii in functiunii a aparatului sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 15 zile de la acceptarea produselor.