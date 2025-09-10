10 septembrie | Ziua mondială pentru prevenirea suicidului: Un apel la speranță și solidaritate
10 septembrie – Ziua mondială pentru prevenirea suicidului: Un apel la speranță, solidaritate și sprijin pentru cei aflați în suferință
În fiecare an, pe 10 septembrie, este marcată Ziua mondială pentru prevenirea suicidului, o inițiativă începută în 2003 de Asociația Internațională pentru Prevenirea Suicidului, împreună cu Organizația Mondială a Sănătății.
Scopul ei e să atragă atenția asupra unei probleme dureroase și să încurajeze oamenii să vorbească mai deschis despre asta, fără teamă sau stigmat.
Tema de anul trecut a fost „Create Hope Through Action”, adică să aducem speranță prin acțiuni concrete. Mesajul este că fiecare gest contează, fie că e vorba de a fi alături de cineva drag aflat într-o perioadă grea, fie că îndrăznim să cerem ajutor.
Potrivit OMS, peste 700.000 de oameni își pierd viața prin suicid în fiecare an, iar unul din 100 de decese la nivel global are această cauză – o statistică îngrijorătoare.
În plus, foarte mulți trec prin tentative sau gânduri suicidare, ceea ce afectează nu doar persoana în cauză, ci și familia, prietenii și comunitatea.
Ziua de 10 septembrie vine să ne amintească tuturor că există alternative, că e important să nu ignorăm semnele și că sprijinul (fie el venit de la familie, prieteni sau specialiști) poate face diferența.
În lume, sunt organizate evenimente, campanii și conferințe care promovează ideea de solidaritate și de ajutor reciproc.
În toamnă, între 19 și 23 septembrie 2023, în Slovenia, are loc și Congresul Mondial al Asociației Internaționale pentru Prevenirea Suicidului, unde specialiști din toată lumea caută soluții pentru a reduce numărul cazurilor și pentru a sprijini mai bine comunitățile.
