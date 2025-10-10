10 octombrie 2025 | Doar 22 de absolvenți selectați în vederea angajării la Bursa locurilor de muncă de la Alba Iulia

Doar 22 de absolvenți selectați în vederea angajării la Bursa locurilor de muncă de la Alba Iulia

Doar 22 de absolvenți au fost selectați în vederea angajării la Bursa locurilor de muncă dedicată lor, care s-a desfășurat vineri, 10 octombrie 2025, la Alba Iulia.

Dintre cei 22 de absolvenți selectați, doi sunt persoane cu dizabilități.

Alte 53 de persoane au fost, de asemenea, selectate în vederea angajării.

În total la bursă au participat 368 de persoane, dintre care 124 de absolvenți.

Din 120 de agenți economici contactați, au participat la bursă doar 23, care au oferit un total de 223 de locuri de muncă.

Bursa locurilor de muncă dedicată absolvenților de învățământ a fost organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba în colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Evenimentul s-a desfășurat în incinta Carolina Mall.

foto: Ajofm Alba

