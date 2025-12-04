10 decembrie 2025 | SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”, ultimul din acest an, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Miercuri, 10 decembrie 2025, ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, compania de teatru SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”.

În Largul Mării, după Slawomir Mrozek este unul dintre cele mai bune spectacole din repertoriul companiei, o comedie absurdă în care umorul negru și notele ironice sunt la ele acasă.

”Vă oferim unul dintre cele mai provocatoare spectacole din repertoriul nostru, la care ne întoarcem mereu cu emoție vie. Ce este individul? Ce este libertatea? Ce este puterea? Ne putem păstra umanitatea atunci când luptăm să supravieţuim?…Iată câteva din întrebările la care vom încerca să găsim răspunsuri… În Largul Mării..” – Viorel Cioflică.

Dincolo de absurd şi umorul isteţ, cu skepsis, spectacolul provoacă spre o întâlnire cu pasaje care pot avea un impact emoţional puternic. Aşadar, este recomandată participarea minorilor sub 12 ani doar cu acordul părinţilor.

Biletele (20 lei pt adulți; 10 lei pt elevi, studenți, pensionari, copii) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de Joi, 04.12.2025, între orele 09.00-15.00 și Miercuri, 10.12.2025 până la ora 18.30.

Evenimentul este prezentat în cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2025 – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba; Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

