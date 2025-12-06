10 decembrie 2025 | Alba Iulia devine Capitala Tineretului din România 2026: Evenimentul de semnare, la Palatul Principilor Transilvaniei. Tinerii devin oficial „co-arhitecți” ai orașului

Într-o Românie în care migrația tinerilor spre centre universitare sau spre vest rămâne o provocare critică, Alba Iulia propune un model administrativ curajos. Miercuri, 10 decembrie 2025, la Palatul Principilor Transilvaniei, administrația locală și societatea civilă semnează actul de naștere al programului Capitala Tineretului din România 2026.

Evenimentul, programat pentru ora 14:00, nu este o simplă festivitate, ci formalizarea juridică a unui mecanism de co-management. Practic, începând cu acest mandat, tinerii nu mai sunt tratați doar ca beneficiari pasivi ai unor festivaluri, ci devin parteneri egali la masa deciziilor.

Contextul: Oprirea unei tendințe statistice îngrijorătoare

Programul #yoUthNITED este răspunsul strategic la o realitate demografică: în ultimii 10 ani, peste 8% dintre tinerii din zonă au părăsit orașul. Viziunea anului 2026 își propune să inverseze această dinamică prin crearea de „rădăcini și aripi” – oferind motive concrete pentru a rămâne și a inova acasă.

O fundație solidă: Ce s-a făcut până acum?

Evenimentul de semnare vine ca o încununare a unui proces amplu de pregătire, desfășurat în trei faze strategice: Consultare, Cristalizare și Validare. Alba Iulia nu intră în anul 2026 cu presupuneri, ci cu certitudini:

Consultare masivă: Parcursul a debutat cu o amplă fază de cercetare, în care peste 300 de tineri au fost implicați activ în evenimente de co-design precum hackaton, fabrica de idei, ateliere s.a.. Aceștia au validat direct nevoile critice ale generației lor: infrastructură dedicată și digitalizare.

Mobilizare de expertiză: Alături de tineri, peste 80 de lucrători de tineret și experți naționali au contribuit la dezvoltarea de abordări și conturarea strategiei, asigurând o abordare profesionistă și sustenabilă.

Unirea forțelor: Etapa de „Cristalizare” a adus o premieră locală – unirea organizațiilor neguvernamentale într-o Coaliție unică, guvernată de un Memorandum comun. Această structură a demonstrat că societatea civilă din Alba Iulia începe să vorbească pe o singură voce, lucrând la diminuarea fragmentării anterioare.

De la „Evenimente” la „Ecosistem”. Ce urmează concret?

Dosarul de candidatură, validat prin acest proces, propune trecerea de la acțiuni disparate la o infrastructură sustenabilă. Semnarea acordului deblochează un portofoliu de proiecte care răspund nevoilor reale identificate:

Revoluția Spațiilor Publice („Youth Hubs”): Implementarea conceptului „No Consumption Obligation”. Alba Iulia va iniția dezvoltarea de spații de tip lounge și co-working unde tinerii pot socializa și lucra fără presiunea financiară de a face consumație – o premieră necesară pentru incluziunea socială.

Digitalizare Integrată: Dezvoltarea unei aplicații unice care centralizează oportunitățile și folosește gamification pentru a recompensa voluntariatul și implicarea civică, oferind fiecărui tânăr un „pașaport” digital de activare urbană.

Sănătate Mintală și Well-being: Sub principiul „No One Left Out” , programul introduce „Gratitude Walls” (instalații urbane terapeutice) și grupuri de suport, adresând o nevoie acută de sănătate emoțională.

Educație și Career-Path: Programe de Job Shadowing în administrație și evenimente strategice precum Festivaluri sau competiții de Gaming & Robotică, care aliniază oferta orașului la interesele generației Z.

Arhitectura Instituțională: Grupul de Guvernanță Locală

Semnarea acordului activează Grupul de Guvernanță Locală, structura care va monitoriza implementarea programului. Acest organism reunește Coaliția Alba Iulia 2026 (societatea civilă) și Municipiul Alba Iulia (administrația), garantând transparența și continuitatea procesului de dezvoltare contexte suport pentru ecosistemul de tineret.

Un apel către comunitatea locală

Titlul de Capitală nu aparține doar unei echipe de proiect, ci întregului oraș. Evenimentul de la Palatul Principilor este deschis:

-Mediului de Business: Invitat să transforme CSR-ul în investiție strategică pentru retenția forței de muncă.

-Instituțiilor Publice: Încurajate să-și deschidă porțile pentru a deveni hub-uri educaționale.

-Organizațiilor Neguvernamentale: Îndemnate să-și unească resursele și expertiza în consorții, depășind fragmentarea pentru a deveni o voce unitară capabilă să genereze schimbări sistemice.

-Tinerilor: Așteptați să facă pasul de la spectatori la co-arhitecți ai viitorului lor.

-Programul se desfășoară sub egida Guvernanței Naționale a Capitalei Tineretului din România: Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR).

