10 august 2025 | „Ăștia sunt Balcanii”: Teatru în aer liber cu Skepsis, în fața Muzeului Național al Unirii Alba Iulia
10 august 2025 | „Ăștia sunt Balcanii”: Teatru în aer liber cu Skepsis, la Alba Iulia
Duminică, 10 august 2025, la ora 19.00, în fața Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Skepsis vă invită la o seară de teatru în aer liber.
„Vă invităm alături de noi să savurați teatrul contemporan asistînd la spectacolul ”Ăștia sunt Balcanii!”. Construit pe baza unor texte scurte semnate de Matei Vișniec, veți putea explora, cunoaște și recunoaște poate, acel ”ceva” aparte specific spiritului balcanic.
Vom întâlni personaje diverse – un veteran de război, o gospodină, un șef de gară, o pasionată de știință – și vom fi martorii unei serii de episoade care surprind, într-un mod ironic punctat de note dulci-amarui, câteva caracteristici ale acestei zone geografice atât de frământate, cea mai importantă fiind totuși… hazul de necaz!
Accesul publicului este liber, în limita spațiului de desfăurare. În cazul vremii nefavorabile, evenimentul poate fi decalat sau anulat. Detalii și actualizări se vor transmite pe pagina facebook a organizatorului : https://www.facebook.com/skepsis2002
Evenimentul continuă seria spectacolelor în aer liber prezentate în cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2025 – proiect cultural implementat anual, care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului”, au transmis reprezentanții Grupului Skepsis.
Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști. Amenzi de peste 9.500 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite
PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști și amenzi de peste 9.500 de lei Pe raza municipiului Blaj a avut loc la data de 7 august 2025, în intervalul orar 06.00 – 10.00, o acțiune, în sistem integrat, pentru […]
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru furt din magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru că a furat dintr-un magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei Un bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, a fost REȚINUT de polițiști pentru furt. A sustras de pe rafturile unui magazin din Alba Iulia o geantă și parfumuri în valoare de […]
Bărbat de 35 de ani, din Jina, la volan fără permis prin Șugag: Mașina pe care o conducea avea plăcuțe de înmatriculare false
Bărbat de 35 de ani, din Jina, la volan fără permis prin Șugag Un bărbat din Jina a fost identificat în trafic la Șugag fără permis la volanul unui autoturism cu plăcuțe de înmatriculare false. Potrivit IPJ Alba, la data de 6 august 2025, în jurul orei 15.00, polițiștii Postului de Poliție Șugag au oprit, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Patronii care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă legea
Patronii din România care decontează cheltuieli personale pe firme și PFA, în vizorul ANAF: Fiscul anunță că urmează controale și...
Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români
Concedii 2025 | Care sunt principalele destinații de vacanță estivală în afara țării pentru români. Grecia, pe primul loc Trei...
Știrea Zilei
Un bărbat de 45 de ani din Gârbova este cercetat penal după ce și-ar fi agresat fizic soția. Polițiștii au emis de urgență un ordin de protecție
Un bărbat de 45 de ani din Gârbova este cercetat penal după ce și-ar fi agresat fizic soția. Polițiștii au...
VIDEO | Cum a fost „ucis” la televizor președintele Nicușor Dan: Gafă de proporții
Președintele Nicușor Dan, „ucis” la televizor Gafă monunmentală la televiziunea Euronews România, joi, 7 august 2025, în timpul funeraliilor fostului...
Curier Județean
VIDEO | PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani, REȚINUT de polițiști. Amenzi de peste 9.500 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite
PERCHEZIȚII la Blaj la persoane bănuite de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Tânăr de 21 de ani,...
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru furt din magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei
Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru că a furat dintr-un magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau Probejenia
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau...