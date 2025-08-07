10 august 2025 | „Ăștia sunt Balcanii”: Teatru în aer liber cu Skepsis, în fața Muzeului Național al Unirii Alba Iulia

10 august 2025 | „Ăștia sunt Balcanii”: Teatru în aer liber cu Skepsis, la Alba Iulia

Duminică, 10 august 2025, la ora 19.00, în fața Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Skepsis vă invită la o seară de teatru în aer liber.

„Vă invităm alături de noi să savurați teatrul contemporan asistînd la spectacolul ”Ăștia sunt Balcanii!”. Construit pe baza unor texte scurte semnate de Matei Vișniec, veți putea explora, cunoaște și recunoaște poate, acel ”ceva” aparte specific spiritului balcanic.

Vom întâlni personaje diverse – un veteran de război, o gospodină, un șef de gară, o pasionată de știință – și vom fi martorii unei serii de episoade care surprind, într-un mod ironic punctat de note dulci-amarui, câteva caracteristici ale acestei zone geografice atât de frământate, cea mai importantă fiind totuși… hazul de necaz!

Accesul publicului este liber, în limita spațiului de desfăurare. În cazul vremii nefavorabile, evenimentul poate fi decalat sau anulat. Detalii și actualizări se vor transmite pe pagina facebook a organizatorului : https://www.facebook.com/skepsis2002

Evenimentul continuă seria spectacolelor în aer liber prezentate în cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2025 – proiect cultural implementat anual, care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului”, au transmis reprezentanții Grupului Skepsis.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

