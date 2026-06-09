10 – 18 iunie 2026 | Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru” continuă și anul acesta la Alba Iulia cu o ediție dedicată poeziei lui Lord Byron
Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru” continuă și anul acesta la Alba Iulia cu o ediție dedicată poeziei lui Lord Byron
UNITER – Uniunea Teatrală din România, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Consiliul Județean Alba organizează, în perioada 10–18 iunie 2026, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, cea de-a doua ediție a Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru”, program dedicat tinerilor actori și cercetării artistice în zona rostirii poetice, a expresiei scenice și a întâlnirii vii dintre text, voce și prezență.
Inițiat în anul 2025 de UNITER, proiectul continuă în 2026 ca un spațiu de întâlnire, formare și căutare /reflecție artistică, așezat sub semnul memoriei lui Ion Caramitru, personalitate fundamentală a teatrului românesc, artist pentru care cuvântul rostit pe scenă nu era niciodată simplă formă, ci gând, emoție, rigoare și adevăr interior.
Ediția din 2026 se desfășoară sub direcția artistică a criticului de teatru, scriitoarei și realizatoarei TV Marina Constantinescu, sub mentoratul actorului Marcel Iureș și propune un atelier de poetică teatrală construit în jurul poeziei lui George Gordon Byron, una dintre figurile majore ale romantismului britanic. Universul byronian — traversat de neliniște, libertate, pasiune, revoltă, melancolie și intensitate interioară — devine punctul de plecare al unui proces artistic în care tinerii actori sunt invitați să descopere nu doar sensul textului poetic, ci și felul în care acesta se transformă în respirație, corp, voce și prezență scenică.
Sub această temă, Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru” propune o cercetare asupra felului în care poezia poate fi rostită astăzi, nu ca exercițiu formal, ci ca experiență vie, personală și teatrală. Programul își propune să creeze un cadru de lucru în care actorii participanți să exploreze profunzimea textului poetic, relația dintre cuvânt și emoție, dintre gând și expresie, dintre individualitate artistică și patrimoniu literar universal.
În cadrul ediției din 2026, participanții vor beneficia și de un atelier de pregătire corporală, coordonat de Medana Pișleagă, componentă menită să susțină legătura dintre corp, ritm, energie și rostire. Această dimensiune completează firesc cercetarea poetică, pentru că poezia nu se naște doar din voce, ci și din prezența fizică a actorului, din tensiunea corpului, energie și din respirație.
La cea de-a doua ediție a Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru” participă actrițele și actorii: Mălina Lazăr, Oana Jindiceanu, Ecaterina Lupu, Buse Özgül, Mihai Nițu, Iosif Paștina, Iulian Costea și Aurelian Culea.
Prin această nouă ediție, proiectul își consolidează misiunea de a deveni un reper de formare și cercetare pentru tânăra generație de actori, de a crea un cadru de lucru rar și necesar pentru tinerii actori, în care mari profesioniști ai teatrului românesc se întâlnesc cu energia, vulnerabilitatea și căutările noilor generații.
Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru” nu este doar un program de pregătire profesională, ci și o invitație la redescoperirea forței cuvântului poetic într-o lume care are, poate mai mult ca oricând, nevoie de profunzime, sensibilitate și sens, se arată într-un comunicat de presă transmis de organizatori.
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