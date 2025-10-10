10–12 octombrie 2025 | Sinaxa educațională la Mănăstirea Oașa: „Arta de a rămâne profesor cu pasiune”. Programul complet și invitații care vor participa
10–12 octombrie 2025 | Sinaxa educațională la Mănăstirea Oașa: „Arta de a rămâne profesor cu pasiune”. Programul și invitații
Sinaxa Educațională invită doritorii la Mănăstirea Oașa, din județul Alba, la întâlnirea de toamnă cu tema „Arta de a rămâne profesor cu pasiune”, organizată în perioada 10-12 octombrie 2025.
SINAXA EDUCAȚIONALĂ, o comunitate a profesorilor care integrează valorile religioase creștin-ortodoxe și formarea caracterului moral al elevilor în procesul de învățare, vă invită în perioada 10–12 octombrie 2025, la Mănăstirea Oașa (jud. Alba), la întâlnirea de toamnă cu tema „Arta de a rămâne profesor cu pasiune”.
Programul evenimentului
Întâlnirea va debuta vineri, 10 octombrie, odată cu sosirea participanților la mănăstire.
Sâmbătă, 11 octombrie, după Sfânta Liturghie, de la ora 10:45, participanții se vor întâlni cu prof. univ. dr. Mircea Miclea, profesor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și fost Ministru al Educației, care va susține o conferință cu tema evenimentului. După-amiaza, de la ora 14:00, va urma o întâlnire duhovnicească cu Pr. conf. univ. dr. Adrian Podaru, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cu titlul „Educația inimii: artă și pasiune pentru sufletul copilului. Perspective din înțelepciunea Sfinților Părinți” și un atelier interactiv. Evenimentul se va încheia duminică, 12 octombrie, după Sfânta Liturghie.
Despre temă
Cum să rămânem profesori dedicați într-o lume în continuă schimbare? Tema „Arta de a rămâne profesor cu pasiune” pune în lumină una dintre cele mai importante provocări ale educației contemporane: păstrarea vocației și a motivației într-un context marcat de schimbări rapide și presiuni externe. Întâlnirea propune un dialog onest despre rezistență, pasiune și vocație, despre profesorul ca formator de caractere și reper moral pentru elevii săi.
Invitați
Prof. univ. dr. Mircea Miclea, reputat psiholog, fondator al Școlii de Psihologie Cognitivă din România și fost Ministru al Educației.
Pr. conf. univ. dr. Adrian-Aurel Podaru, teolog și filolog, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
Participare
Întâlnirea se adresează tuturor celor implicați în educație – educatori, învățători, profesori, psihologi, consilieri școlari – sau celor interesați de temă. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Mesajul emoționant al unei foste paciente de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru medicul care a îngrijit-o: ,,Datorită acestui doctor eu astăzi trăiesc”
Mesajul emoționant al unei foste paciente de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru medicul care a îngrijit-o: Datorită acestui doctor eu astăzi trăiesc.(…) Este un medic nemaipomenit!” Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a împărtășit recent pe pagina sa de socializare bucuria mesajelor de mulțumire primite din partea pacienților și aparținătorilor. Conform instituției, […]
Amenzi în valoare de peste 11.000 de lei aplicate în Ocna Mureș: Polițiștii au verificat 65 de persoane și 48 de autovehicule
Amenzi în valoare de peste 10.000 de lei aplicate în Ocna Mureș: Polițiștii au verificat 65 de persoane și 48 de autovehicule Polițiștii din Ocna Mureș au sancționat cu amenzi de peste 11.000 de lei șoferii după ce au organizat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică, pe […]
Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Selecție de dosare. CONDIȚII
Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia anunță începerea selecției dosarelor pentru activitatea de voluntariat în cadrul instituției începând cu data de 10 octombrie 2025. Citește și: 21 de posturi scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: Ce posturi sunt vacante Activitatea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vaccinare antigripală 2025 | Când începe campania de vaccinare antigripală. Accesul la serul antigripal ar putea fi extins în farmacii
Când începe campania de vaccinare antigripală. Accesul la serul antigripal ar putea fi extins în farmacii Campania de vaccinare antigripală...
Bolojan vrea dosar penal pentru primarii care falsifică bugetul. Nicușor Dan recunoaște senin: „Sunt artificii pe care le făceam și eu la primărie”
Ilie Bolojan amenință cu dosare penale primarii care nu bugetează salariile. Fix ce a mărturisit că făcea Nicușor Dan: „Începeam...
Știrea Zilei
Șofer din Vințu de Jos, beat criță la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o alcoolemie alarmantă
Șofer din Vințu de Jos, „mort de beat” la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o...
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția...
Curier Județean
Mesajul emoționant al unei foste paciente de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru medicul care a îngrijit-o: ,,Datorită acestui doctor eu astăzi trăiesc”
Mesajul emoționant al unei foste paciente de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru medicul care a îngrijit-o: Datorită...
10–12 octombrie 2025 | Sinaxa educațională la Mănăstirea Oașa: „Arta de a rămâne profesor cu pasiune”. Programul complet și invitații care vor participa
10–12 octombrie 2025 | Sinaxa educațională la Mănăstirea Oașa: „Arta de a rămâne profesor cu pasiune”. Programul și invitații Sinaxa...
Politică Administrație
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare: 5 soluții la provocările digitale existente
Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare Proiectul...
Opinii Comentarii
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar fi împlinit astăzi 58 de ani
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar...
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani Ziua Mondială...