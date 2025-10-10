10–12 octombrie 2025 | Sinaxa educațională la Mănăstirea Oașa: „Arta de a rămâne profesor cu pasiune”. Programul complet și invitații care vor participa

10–12 octombrie 2025 | Sinaxa educațională la Mănăstirea Oașa: „Arta de a rămâne profesor cu pasiune”. Programul și invitații

SINAXA EDUCAȚIONALĂ, o comunitate a profesorilor care integrează valorile religioase creștin-ortodoxe și formarea caracterului moral al elevilor în procesul de învățare, vă invită în perioada 10–12 octombrie 2025, la Mănăstirea Oașa (jud. Alba), la întâlnirea de toamnă cu tema „Arta de a rămâne profesor cu pasiune”.

Programul evenimentului

Întâlnirea va debuta vineri, 10 octombrie, odată cu sosirea participanților la mănăstire.

Sâmbătă, 11 octombrie, după Sfânta Liturghie, de la ora 10:45, participanții se vor întâlni cu prof. univ. dr. Mircea Miclea, profesor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și fost Ministru al Educației, care va susține o conferință cu tema evenimentului. După-amiaza, de la ora 14:00, va urma o întâlnire duhovnicească cu Pr. conf. univ. dr. Adrian Podaru, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cu titlul „Educația inimii: artă și pasiune pentru sufletul copilului. Perspective din înțelepciunea Sfinților Părinți” și un atelier interactiv. Evenimentul se va încheia duminică, 12 octombrie, după Sfânta Liturghie.

Despre temă

Cum să rămânem profesori dedicați într-o lume în continuă schimbare? Tema „Arta de a rămâne profesor cu pasiune” pune în lumină una dintre cele mai importante provocări ale educației contemporane: păstrarea vocației și a motivației într-un context marcat de schimbări rapide și presiuni externe. Întâlnirea propune un dialog onest despre rezistență, pasiune și vocație, despre profesorul ca formator de caractere și reper moral pentru elevii săi.

Invitați

Prof. univ. dr. Mircea Miclea, reputat psiholog, fondator al Școlii de Psihologie Cognitivă din România și fost Ministru al Educației.

Pr. conf. univ. dr. Adrian-Aurel Podaru, teolog și filolog, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Participare

Întâlnirea se adresează tuturor celor implicați în educație – educatori, învățători, profesori, psihologi, consilieri școlari – sau celor interesați de temă. Cazarea și masa sunt oferite gratuit de Mănăstirea Oașa.

