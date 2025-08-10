Rămâi conectat

10-11 august 2025 | Alba se topește la 39 de grade! COD PORTOCALIU de CANICULĂ până luni dimineața. Disconfort termic accentuat și nopți tropicale

ANM a emis duminică dimineața o avertizare cod portocaliu de caniculă valabilă în Alba până luni dimineața la ora 10.00. Maximele vor atinge 39 de grade, iar nopțile vor fi tropicale.

COD PORTOCALIU 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10

Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 36…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

COD GALBEN 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10

Duminică (10 august), local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și sudul Dobrogei continentale va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

