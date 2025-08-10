10-11 august 2025 | Alba se topește la 39 de grade! COD PORTOCALIU de CANICULĂ până luni dimineața. Disconfort termic accentuat și nopți tropicale
10-11 august 2025 | Alba se topește la 39 de grade! COD PORTOCALIU de CANICULĂ până luni dimineața. Disconfort termic accentuat și nopți tropicale
ANM a emis duminică dimineața o avertizare cod portocaliu de caniculă valabilă în Alba până luni dimineața la ora 10.00. Maximele vor atinge 39 de grade, iar nopțile vor fi tropicale.
Citește și: Cum va fi VREMEA până în 1 septembrie 2025: România, împărțită între caniculă, ploi, vijelii și grindină. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
COD PORTOCALIU 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi de 36…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
COD GALBEN 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Duminică (10 august), local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și sudul Dobrogei continentale va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”, floarea reginei care crește la cea mai joasă altitudine din Europa: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere
CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere Asociația de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna organizează un concurs de fotografie, cu ocazia Cupei „Trascău”, ediția a XXI-a. Tema este „Floarea de colț de Întregalde”. După cum se știe, florea de colț din […]
INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda
INCENDIU pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda Un incendiu a izbucnit sâmbătă, în jurul orei 14.00, la un autoturism aflat pe autostrada A 10, sensul de mers Aiud-Turda. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea incendiului de pe autostrada A10, sensul de mers Aiud-Turda. Din informațiile preliminare […]
9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră
9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 9-10 august 2025. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pepenele roşu – fructul purificator şi energizant al verii. Cum alegem pepenele și pentru ce afecțiuni poate fi consumat
Pepenele roşu – fructul purificator şi energizant al verii. Cum alegem pepenele și pentru ce afecțiuni poate fi consumat Spre...
Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii: Câte zile libere vor avea angajații din România
Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii viitoare: De câte zile libere se vor bucura angajații din România Minivacanța...
Știrea Zilei
Turiști olandezi, atacați de un câine de la o stână, în timpul unei drumeții, la Sălciua: Proprietarul animalului, un vârstnic de 78 de ani, cercetat de polițiști
Turiști olandezi, atacați de un câine de la o stână, în timpul unei drumeții, la Sălciua: Proprietarul animalului, un vârstnic...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
10-11 august 2025 | Alba se topește la 39 de grade! COD PORTOCALIU de CANICULĂ până luni dimineața. Disconfort termic accentuat și nopți tropicale
10-11 august 2025 | Alba se topește la 39 de grade! COD PORTOCALIU de CANICULĂ până luni dimineața. Disconfort termic...
CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”, floarea reginei care crește la cea mai joasă altitudine din Europa: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere
CONCURS de fotografie cu tema „Floarea de colț de Întregalde”: Ce premii se acordă și care este perioada de înscriere...
Politică Administrație
Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025
Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025 Peste 60% dintre contribuabilii din comuna...
Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului
Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului Situația actuală, în...
Opinii Comentarii
10 august 1875 | Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci de monede de aur de 20 de lei, primele monede românești cu chipul lui Carol I
10 august 1875 | Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci...
10 august: Ziua internațională a leneviei
10 august: Ziua internațională a leneviei Ziua de 10 august este dedicată, în calendarul Zilelor internaționale amuzante, sărbătoririi Zilei Internaționale...