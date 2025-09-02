10.000 de caiete oferite gratuit de Clinica Prevent elevilor din Alba Iulia, pentru un start mai ușor în noul an școlar
10.000 de caiete vor fi distribuite în mod gratuit de Clinica Prevent elevilor din Alba Iulia, pentru un start mai ușor în noul an școlar
Un gest generos marchează începutul de an școlar pentru elevii din Alba Iulia. Clinica Prevent a decis să doneze 10.000 de caiete copiilor din municipiu, ca sprijin concret într-o perioadă pe care reprezentanții instituției o descriu drept „plină de provocări”.
Lotul cuprinde 5.000 de caiete pentru matematică și 5.000 pentru limba română, toate format A5, cu 48 de file.
Reprezentanții clinicii spun că inițiativa are la bază convingerea că educația este esențială pentru dezvoltarea unei societăți sănătoase. „Este felul nostru de ajutor pentru acest început de an cu multe provocări. Noi credem că sănătatea unei națiuni se clădește prin educație”, transmit aceștia.
Distribuirea caietelor va avea loc la sediul Clinica Prevent din Alba Iulia, pe strada Viilor nr. 1, începând de miercuri, 3 septembrie, între orele 12:00 și 16:00, de luni până vineri, până la epuizarea stocului.
Fiecare copil poate primi maximum patru caiete. Pentru a intra în posesia acestora, părinții trebuie să fie însoțiți de copii, condiție menită să garanteze că materialele ajung direct la cei care au nevoie și să fie evitată comercializarea lor ulterioară.
Reprezentanții clinicii mai spun că fiecare caiet oferit este o investiție în viitor: „Credem că fiecare rând scris într-un caiet înseamnă un pas spre cunoaștere, spre formarea unei cariere și, în final, spre o națiune mai educată și mai puternică.”
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
27 august-3 septembrie 2025 | Expoziție de artă chineză, la Sala Unirii din Alba Iulia: Sunt prezentate lucrările semnate de 4 artiști din Ningxia
27 august-3 septembrie 2025 | Expoziție de artă chineză, la Sala Unirii din Alba Iulia Muzeul Național al Unirii Alba Iulia vă invită la vernisajul expoziției de artă chineză Ritmul Orientului, care va avea loc miercuri, 27 august 2025, de la ora 17:00, în aripa de nord a Sălii Unirii. Expoziția reunește lucrările a patru […]
FOTO | Șapte absolvenți de la Colegiul Militar din Alba Iulia, cu media 10 la testul de verificare a cunoștințelor, admiși la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
Absolvenți de la Colegiul Militar din Alba Iulia, cu media 10 la testul de verificare a cunoștințelor, admiși la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Absolvenți ai Promoției 2025, care au obținut media 10 la testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academiile militare, au fost admiși […]
24 august 1865: Se năștea al doilea rege al României, Regele Ferdinand I, numit și Întregitorul și Ferdinand cel loial
24 august 1865: Se năștea al doilea rege al României, Regele Ferdinand I, numit și Întregitorul și Ferdinand cel loial Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen (n. 12/24 august 1865, Sigmaringen – d. 20 iulie 1927, Castelul Peleș, Sinaia), numit și Întregitorul și Ferdinand cel Loial, a fost al doilea rege al României, din 10 octombrie 1914 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Studenții ies în stradă alături de profesori pe 8 septembrie 2025: „Educația este o investiție, nu o cheltuială”
Studenții ies în stradă, alături de profesori, pe 8 septembrie: „Educația este o investiție, nu o simplă cheltuială” Alături de...
25-31 august 2025 | 3.850 cazuri noi de persoane infectate în România cu SARS-CoV-2: S-au înregistrat 9 decese
25-31 august 2025 | 3.850 cazuri noi de persoane infectate în România cu SARS-CoV-2: S-au înregistrat 9 decese Un număr...
Știrea Zilei
Jale la Primăria Alba Iulia: Este lider detașat în topul concedierilor din administrația din Alba conform simulării Guvernului
Jale la Primăria Alba Iulia: Este lider detașat în topul concedierilor din administrația din Alba conform simulării Guvernului Reducerea de...
Care este CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș
CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență...
Curier Județean
Foto | Accident cumplit cu 3 morți pe autostrada A1, la ieșirea din Boița
Un grav accident rutier s-a produs pe autostrada A1, la ieșirea din Boița, unde trei persoane și-au pierdut viața. ISU...
Atenție, șoferi! Lucrări de reparații pe A10 Sebeș–Turda: Circulația va fi restricționată pe mai multe tronsoane, între 3 și 6 septembrie
Atenție, șoferi! Lucrări de reparații pe autostrada A10 Sebeș–Turda: Circulația va fi restricționată pe mai multe tronsoane, între 3 și...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...