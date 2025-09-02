10.000 de caiete oferite gratuit de Clinica Prevent elevilor din Alba Iulia, pentru un start mai ușor în noul an școlar

10.000 de caiete vor fi distribuite în mod gratuit de Clinica Prevent elevilor din Alba Iulia, pentru un start mai ușor în noul an școlar

Un gest generos marchează începutul de an școlar pentru elevii din Alba Iulia. Clinica Prevent a decis să doneze 10.000 de caiete copiilor din municipiu, ca sprijin concret într-o perioadă pe care reprezentanții instituției o descriu drept „plină de provocări”.

Lotul cuprinde 5.000 de caiete pentru matematică și 5.000 pentru limba română, toate format A5, cu 48 de file.

Reprezentanții clinicii spun că inițiativa are la bază convingerea că educația este esențială pentru dezvoltarea unei societăți sănătoase. „Este felul nostru de ajutor pentru acest început de an cu multe provocări. Noi credem că sănătatea unei națiuni se clădește prin educație”, transmit aceștia.

Distribuirea caietelor va avea loc la sediul Clinica Prevent din Alba Iulia, pe strada Viilor nr. 1, începând de miercuri, 3 septembrie, între orele 12:00 și 16:00, de luni până vineri, până la epuizarea stocului.

Fiecare copil poate primi maximum patru caiete. Pentru a intra în posesia acestora, părinții trebuie să fie însoțiți de copii, condiție menită să garanteze că materialele ajung direct la cei care au nevoie și să fie evitată comercializarea lor ulterioară.

Reprezentanții clinicii mai spun că fiecare caiet oferit este o investiție în viitor: „Credem că fiecare rând scris într-un caiet înseamnă un pas spre cunoaștere, spre formarea unei cariere și, în final, spre o națiune mai educată și mai puternică.”

