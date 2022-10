1 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 14 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

LIVE VIDEO| Alba Iulia City Race 2022, ediția a VII-a: Peste 700 de participanți se vor întrece în cele 5 curse programate

Aflată la ediția a VII-a, Alba Iulia City Race are programate 5 curse, una dintre ele dedicată special copiilor. Peste 700 de participanți vor concura în “Cealaltă Capitală”, la start fiind așteptați, printre alții, Cristian Moșoiu (recent campion național la alergare montană), cunoscutul Ionuț Zincă (orientare, legitimat la CS Unirea Alba Iulia, campion al Europei de Sud-Est) și Mădălina Florea (multiplă campioană națională pe diferite distanțe).

Sâmbătă, 1 octombrie, se va da startul în patru curse pentru adulți, semimaratonul Star Transmission de 21 de kilometri și 700 de metri diferență pozitivă de nivel (ora 10.00), crosul Star Assembly de 10 kilometri și 300 de metri diferență pozitivă de nivel (ora 10.00), ambele curse ajungând pe impunătoarea colină care străjuiește valea Mureșului, semimaratonul chiar și pe vârful Mamut, și Cursa Populară de 5 kilometri și aproape 60 de metri diferență de nivel (ora 10.15).

*Bulgărașu’ alături de cei mici

De asemenea, va exista o cursă în care se poate alerga în familie, de 3 km (ora 10.15), și una pentru copii (de fapt sunt mai multe curse, pe categorii de vârstă), de la ora 13.30, unde cei mici și cei tineri se pot distra în cadrul unei acțiuni necompetitive create special pentru ei. Anul acesta, în zona de start va fi «Bulgărașu”», cu jocuri și concursuri pentru copii, dar și alte activități neconvenționale. La Alba Iulia City Race, eveniment oferit de Primăria Municipiului Alba Iulia, pe lângă kitul pentru toți participanții, primii clasați vor fi recompensați și cu premii în bani, bugetul total de premiere ajungând la 23.800 de lei.

Pentru a accesa premiile la ”Open General” este necesară îndeplinirea anumitor baremuri de timp, pentru semimaraton, sub 1:25.00 la masculin și sub 1:50.00 la feminin, iar pentru crosul de 10 km, sub 36 de minute la masculin și sub 45 de minute la feminin. Se acordă și bonus-uri de 500 de lei, pentru un nou record al traseului, sub 1.14.34 la masculin (Vitalie Gheorghiță, în 2015) și sub 1.29.57 la feminin (Mădălina Florea, în 2014), dar și premii speciale de 300 de lei, pentru primul băiat și prima fată care ajung pe Vârful Mamut. Se mai pot face încă înscrieri, online, până pe 28 septembrie (albaiulia.cityrace.ro), sau la fața locului, în funcție de numărul de locuri disponibile la acea dată