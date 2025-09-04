Rămâi conectat

1-5 septembrie 2025 | Ofițeri de protecție civilă din Palestina, în județul Alba: Participă la cursul „Managementul riscurilor și dezastrelor tehnologice"

Lucian Daramus

Publicat

acum 8 minute

în

De

1-5 septembrie 2025 | Ofițeri de protecție civilă din Palestina, în județul Alba

În perioada 1-5 septembrie 2025, în județul Alba de desfășoară cursul „Managementul riscurilor și dezastrelor tehnologice” la care participă o delegație de ofițeri din cadrul Protecției civile Palestiniene (Palestinian Civil Defense), însoțiți de specialiști din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Apulum Agraria 2025

Activitatea este organizată în cadrul programului de cooperare româno-palestinian în domeniul protecției civile și al gestionării situațiilor de urgență.

În cadrul cursului, inspectorul șef al ISU Alba, colonelul Ovidiu Nicolae Costea, a prezentat distinșilor invitați modul de organizare și funcționare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,UNIREA” al județului Alba, istoricul instituției precum și rolul benefic pe care sistemul național integrat de urgență îl aduce cetățenilor români.

Delegația a fost interesată de funcționarea sistemului integrat de urgență din România (atât din punct de vedere legislativ cât și operațional) despre tehnica de ultimă generație aflată în dotarea salvatorilor, achiziționată prin fonduri europene nerambursabile dar și de pregătirea personalului de intervenție și al populației.

Totodată, delegației străine le-au fost prezentate aspecte despre activitatea de prevenire desfășurată, dispecerizarea comună ISU–SMURD-SAJ, modul de pregătire a personalului care activează în domeniul situațiilor de urgență precum și despre dotarea cu tehnică performantă pentru a oferi un răspuns profesionist adaptat nevoilor cetățenilor.

Vizita delegației a continuat la Palatul administrativ al județului Alba unde distinșii invitați au fost primiți de administratorul public al județului Alba, Dan Popescu, și prefectul județului Alba, Nicolae Albu, care au prezentat principalele repere ale activității celor două instituții mai ales prin prisma colaborării instituționale în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Până în prezent, delegația a participat la un exercițiu complex de intervenție care a presupus un incendiu major la un operator economic precum și salvarea persoanelor surprinse de incendiu, fiind apreciat nivelul de pregătire, dedicarea și profesionalismul salvatorilor români.

În zilele următoare, specialiștii din cadrul IGSU și ISU Alba vor prezenta în continuare aspecte importante atât din punct de vedere legislativ dar mai ales practic în ceea ce privește gestionarea unor situații de urgență generate de accidente majore în industrie dar și alte aspecte referitoare la modul de abordare a unor situații de urgență cu care ne-am confruntat.

