Actualitate

1-4 februarie 2026 | Ger, ninsoare viscolită, polei și ghețuș în România: Informare meteo actualizată

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ger, ninsoare viscolită, polei și ghețuș în România: Informare meteo actualizată

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, duminică, 1 februarie 2026, informarea meteo de vreme severă pentru întregul teritoriu al României. 

Potrivit meteorologilor, în intervalul 1 februarie 2026 (ora 10.00) – 4 februarie 2026 (ora 10.00), vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului.

Astfel, în aceste regiuni temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -7 grade, iar cele maxime între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor.

Începând cu orele serii de duminică și până luni dimineață, ninsorile se vor extinde în jumătatea de sud a teritoriului, local cu depunere de strat de zăpadă (în general de 2…10 cm), iar pe parcursul zilei de luni va mai ninge slab, local în vest, sud și sud-est și izolat în rest.

În noaptea de marți spre miercuri în centru și nord-est vor fi precipitații mixte. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va prezenta intensificări local în regiunile sud-estice și sudice cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig, iar în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

