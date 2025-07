Zlătneanul care a instigat la o „nouă revoluție” și la uciderea prin împușcare a fostului președinte Klaus Iohannis, condamnat la amendă penală

Zlătneanul care a instigat la o „nouă revoluție” și la uciderea prin împușcare a fostului președinte Klaus Iohannis, condamnat la amendă penală. Fapta a fost comisă după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională, în 6 decemebrie 2024.

Bărbatul din satul Galați, orașul Zlatna, care a instigat public la proteste violente și la uciderea lui Klaus Iohannis, la acea dată președintelui României, după decizia Curții Constituționale de anulare a primului tur al alegerilor prezidențiale organizat pe 1 decembrie 2024, a fost condamnat penal.

Radu B. (40 de ani) a recunoscut faptele în fața unui magistrat de la Judecătoria Alba Iulia și a susținut că a făcut afirmațiile, pe o rețea de socializare, în 6 decembrie 2024, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Acesta dorea organizarea de acțiuni de protest, care să implice acțiuni violente și blocarea străzilor și orașelor României.

„Lumea în stradă! Bă coasa în schinare, cuțâtul la teacă, ăsta… cutâțul la brâu, coasa… furca și toporul, la război. Peste 3 zile rupem strada să vă amintiți de revoluția din 89! O să împușcăm pă Iohannis. Bă, pă nu se poate așa ceva, un președințe al României care ne-o adus în criza asta… lovitura asta de stat, tră să răspundă, cum Ceaușescu o răspuns pentru lovitura de stat în 89, în momentul de față să răspundă Ioahnnis pentru… cu moartea să răspundă și ăsta! Cu viața! (…) Și păstă 3 zile, strada, orașele, blocăm, război civil în România, ori la bal ori la spital, că în România nu se poate trăi fără vărsare de sânge!Asta-i propunerea mea în fața, în fața poporului!”, a susținut bărbatul.

Acesta a organizat o petrecere privată la domiciliul său, iar în jurul orei 20.30, pentru a-și exprima nemulțumirea față de decizia Curții Constituționale de anulare a procesului electoral, a efectuat o transmisiune live pe o rețea de socializare.

Astfel, în timp consuma alcool într-o încăpere în care se asculta muzică și se aflau și alte persoane, Radu B. a îndemnat publicul la revoltă prin ieșirea în stradă, relevante fiind următoarele afirmații: „marți dimineața dăm start-ul la miting-urile din România”

Susținut de sute de urmăritori

În continuare, pe parcursul înregistrării, acesta și-a exprimat nemulțumirea față de decizia de anulare a alegerilor prezidențiale, pe care a considerat-o o lovitură de stat și a îndemnat publicul să participe la proteste. „Suferim pentru ceea ce s-o întâmplat în țara asta, da treburile nu rămân așa. Frații mei, facem live-ul asta, dar treburile nu rămân așa ce s-o întâmplat, deci… e o problemă foarte mare, la nivel înalt, o trădare – lovitură de stat”. Oameni buni, 3 zile răbdare, vă rog frumos… băi, pe mine nu mă interesează că mă bagă în pușcărie că instig lumea, să mă bage în pușcărie, că io în pușcărie am mai stat, da de făcut, n-am făcut”.

Ulterior, și-a exprimat nemulțumirea față de președintele țării în funcție, Klaus Iohannis, proferând injurii și jigniri la adresa acestuia: ”Iohannis rușinea României! Nu ți-o ajunge câti oameni ai îngropat de Covid?! Gunoiule! Un profesor ai ajuns președinele țării! Bulangiule, corditură ce ești! (…) Să arzi în vila aia nouă ce ți-o făcut-o Guvernul României! N-ai avea nev… numa în perfuzii să stai până la sfarșitul vieții tale!”, a susținut bărbatul.

În continuare, acesta a reafirmat necesitatea începerii revoltei, după care a îndemnat publicul să iasă în stradă ca la Revoluția din 1989, să-l împuște pe Iohannis, ca pe Ceaușescu. „Pe parcursul întregistării video, se poate observa că o mulțime de urmăritori reacționează la mesajele transmise prin expedierea de emotigrame, totodată exprimându-și acordul și susținerea cu privire la conținutul mesajelor, prin postarea de comentarii în timp real”, susțin procurorii. În urma percheziției informatice a telefonului, anchetatorii au identificat conversații cu alte persoane, cărora le spune că este pregătit să meargă la București și că „va fi Revoluție”.

În final, prin hotărârea din 16 iulie 2025, bărbatul a fost condamnat la pedepasa de 10.000 lei amendă, corespunzătoare unui număr de 250 zile-amendă, cuantumul unei zile-amendă fiind de 40 lei. Instanța i-a interzis exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 ani.

