Ziua Pompierilor sărbătorită prin activități educative și interactive în Alba Iulia

În cursul săptămânii trecute, pompierii din cadrul ISU Alba au desfășurat o serie de activități educativ-interactive dedicate comunității, cu prilejul Zilei Pompierilor din România, sărbătorită pe 13 septembrie.

Reprezentanții ISU au prezentat copiilor tehnici esențiale de prim-ajutor și modalități corecte de comportament în cazul unor situații de urgență.

Aceștia le-au oferit micilor vizitatori ocazia de a explora de aproape autospecialele de intervenție, iar activitățile s-au desfășurat într-un mod distractiv și adaptat vârstei copiilor, transformând învățarea într-o experiență plăcută și interactivă.

Vineri, între orele 12:00 și 16:00, Piața Cetății din Alba Iulia a găzduit o expoziție de tehnică de intervenție, ateliere pentru copii, lecții de prim-ajutor și activități de informare preventivă.

Vizitatorii au avut ocazia să vadă de aproape autospecialele și echipamentele folosite în misiunile pompierilor.

Sâmbătă, între orele 10:00 și 18:00, a fost organizată Ziua Porților Deschise în toate subunitățile din județ – Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Câmpeni și Blaj.

Cei mici și cei mari vor putea afla mai multe despre meseria de pompier și despre modul în care se desfășoară o zi din viața salvatorilor.

„Felicităm voluntarii din cadrul programului «Salvator din Pasiune» pentru dedicarea și implicarea de care au dat dovadă.

Ne bucurăm să fim alături de copii în astfel de inițiative, care aduc un plus de valoare comunității și contribuie la educația preventivă a tinerei generații”, a transmis ISU Alba.

În data de 13 septembrie, pompierii din România celebrează ziua dedicată acestora. Această dată a fost sărbătorită dintotdeauna drept Ziua Pompierilor, fiind declarată mai întâi sărbătoare legală după război, în anul 1953, și oficializată ulterior, după Revoluție, prin Legea nr. 121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari și prin H.G.R. nr.1490/2004, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

