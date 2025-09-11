12-13 septembrie | Alba Iulia marchează Ziua Pompierilor cu expoziții, demonstrații și Ziua Porților Deschise

Alba Iulia marchează Ziua Pompierilor cu expoziții, demonstrații și Ziua Porților Deschise

Cu prilejul Zilei Pompierilor din România, instituțiile de profil din județul Alba organizează o serie de activități dedicate publicului, menite să aducă în prim-plan curajul și devotamentul salvatorilor.

*Vineri, între orele 12:00 și 16:00, Piața Cetății din Alba Iulia va găzdui o expoziție de tehnică de intervenție, ateliere pentru copii, lecții de prim-ajutor și activități de informare preventivă.

Vizitatorii vor avea ocazia să vadă de aproape autospecialele și echipamentele folosite în misiunile pompierilor.

*Sâmbătă, între orele 10:00 și 18:00, se va organiza Ziua Porților Deschise în toate subunitățile din județ – Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Câmpeni și Blaj. Cei mici și cei mari vor putea afla mai multe despre meseria de pompier și despre modul în care se desfășoară o zi din viața salvatorilor.

