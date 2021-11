Ziua Națională sărbătorită prin curățenie în curtea școlii în loc de poezii și cântece patriotice la Liceul Teoretic ”Petru Maior” din Ocna Mureș

„În fiecare an sărbătorim de Ziua Națională organizăm serbări cu poezii și cântece patriotice, fluturăm drapele și ne prindem în piept panglici tricolore. Ținem cuvântări pline de patos și urăm la mulți ani României și românilor.

Anul acesta o să respectăm aceasta tradiție, dar am hotărât să facem și ceva diferit. Și de aceea am planificat o după amiaza în care am făcut curățenie generală în curtea școlii. Elevi și profesori, copii și adulți, cot la cot, am muncit pe rupte, deși timpul nu a prea ținut cu noi. Am depus efort, am povestit, am râs, iar la final rezultatul a meritat. Curtea școlii e curată și pregătită de sărbătoare.

Mulțumim pentru implicare doamnelor și domnilor profesori Arghius Cristina, Maxim Daciana, Călin Iulian, Tecar Dan, Arinar Romeo și tuturor elevilor din clasele a X-a B, a XI-a B, a XI-a C și a XII-a A.

La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, transmit pe pagina din mediul de socializare reprezentanții Liceulul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureș