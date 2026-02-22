„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă”

Primăria Municipiului Blaj invită doamnele pensionare din oraş la sărbătoarea „Ziua Femeii” 2026.

Evenimentul va fi organizat duminică, 8 martie 2026, începând cu ora 12.00, la Căminul Cultural din Tiur.

Înscrierile se fac până în 3 martie.2026 inclusiv, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Blaj, situată în Blaj, strada Câmpul Libertăţii, Nr. 1A.

„Actele necesare la înscriere sunt: carte de identitate și cupon de pensie.

Vă așteptăm!”, au transmis reprezentanții Primăriei Blaj.

Ziua Femeii este sărbătorită anual pe 8 martie și este cunoscută oficial ca Ziua Internațională a Femeii.

Sărbătoarea a apărut la începutul secolului XX, în contextul mișcărilor pentru drepturile femeilor (dreptul la vot, condiții mai bune de muncă, egalitate etc.).

În 1977, Organizația Națiunilor Unite a recunoscut oficial această zi.

