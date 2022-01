ZERO cazuri de infectare cu Omicron până în acest moment, în județul Alba. Alexandru Sinea: „Toate probele trimise până acum au avut rezultat negativ”

SCUMPIRILE la energie: Un bărbat dintr-o comună a vrut să se sinucidă după ce a primit factura la curent electric

Un bărbat din comuna Turburea, județul Gorj, a încercat să se sinucidă, după ce a primit factura la curent electric.

Bărbatul a primit o factură în valoare de 800 de lei, în condițiile în care câștigul său lunar este de 120 de lei, bani proveniți din ajutorul social.

După ce a văzut suma uriașă de pe factură, cetățeanul a încercat să se înjunghie, dar rana a fost superficială și nu i-a pus viața în pericol.

Edilul îi va plăti factura

Edilul comunei Turburea a fost sunat chiar de fiul bărbatului. Primarul a promis că va achita chiar el factura pentru a-l calma pe bietul om.

„Aseară am primit un telefon de la fiul acestui cetățean în care acestea îmi spunea să vin repede pentru că tatăl lui vrea să se omoare, se înțepase cu cuțitul. I-am spus copilului să stea liniștit pentru că venim. Noi avem un centru medical în comună care funcționează și pe timp de noapte. Am mers, am luat medicul și asistenta, am mers la cetățean acasă.

Acesta se înțepase cu cuțitul și plângea. Problema este gravă din alt punct de vedere. I-am primis că vom găsi o situație, pentru că mi-a spus că nu mai are cu ce trăi”, a declarat Ion Bârcă, primarul comunei Turburea, la Antena 3.

O bătrână de 91 de ani din județul Suceava spune că renunță la hrană, pentru a-și putea plăti facturile uriașe. „O zi mănânc, una nu”

Doamna Elena, o femeie în vârstă de 91 de ani (pe care îi împlinește pe 17 ianuarie) din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, trece prin momente grele odată cu venirea primelor facturi cu sume uriașe. Ea spune că va renunța la hrană, pentru a le putea plăti. Bătrâna locuiește cu o nepoată și a a renunţat la încălzirea cu lemne, alegând în schimb varianta unei centrale. „O zi mâncăm, una nu”, spune bunica.

Un brăilean a făcut infarct când a primit factura de la gaze. Soţia lui a chemat salvarea

Un bărbat din Brăila a făcut infarct în momentul în care a văzut factura la gaze pentru luna trecută. A fost nevoie de intervenţia medicilor, după ce i s-a făcut rău când a văzut cât are de plată.