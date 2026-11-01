Curier Județean

Zeci de persoane și mașini, verificate de polițiștii din Alba Iulia cu aplicația eDAC: Amenzi de aproape 4.700 lei și două certificate de înmatriculare retrase

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

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Zeci de persoane și mașini, verificate de polițiștii din Alba Iulia cu aplicația eDAC: Amenzi de aproape 4.700 lei și două certificate de înmatriculare retrase

Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat la data de 31 octombrie 2026, în intervalul orar 19.00 – 22.00, o acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea și combaterea unor situații de risc.

Petrecerea Divorțaților

La acțiune, alături de polițiști, au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 78 de verificări de persoane și 39 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 22 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 4.694 de lei.

Au fost efectuate peste 15 testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și au fost retrase două certificate de înmatriculare.

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