23 iulie 2026 | Locuitorii de pe o stradă din Alba Iulia, temporar fără apă: Care este cauza

Locuitorii de pe o stradă din Alba Iulia, temporar fără apă: Care este cauza

SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat, joi, 23 iulie 2026 întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia, pe strada Septimius Severus, din cauza unei avarii apărute la rețeaua de distribuție a apei potabile.

„Echipa de intervenție este prezentă la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil.

Estimăm durata întreruperii la cca 4 ore, respectiv ora 18.30.

La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar, rugăm sa fie semnalate la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258/ 810.463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au transmis reprezentanții companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)