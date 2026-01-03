Zeci de localități din Alba, fără apă potabilă: Avariile la liniile de energie electrică afectează alimentarea prin utilizarea sistemele de pompare

Zeci de localități din Alba au rămas sâmbătă, 3 ianuarie 2026, fără apă potabilă ca urmare a avariilor la liniile de energie electrică, care afectează alimentarea prin utilizarea sistemelor de pompare.

Din cauza avariilor sistemelor de distribuție a energiei electrice, cauzate de condițiile meteo, SC APA CTTA Alba nu poate furniza apă potabilă în localitățile alimentate prin utilizarea sistemelor de pompare:

– 𝐒𝐮𝐜𝐮𝐫𝐬𝐚𝐥𝐚 𝐁𝐥𝐚𝐣 : Iclod, Șona, Biia, Sânmiclăuș, Jidvei, Feisa, Glogoveț, Valea Lungă, Lunca și Lodroman.

-𝐒𝐮𝐜𝐮𝐫𝐬𝐚𝐥𝐚 𝐀𝐩𝐮𝐬𝐞𝐧𝐢: comuna Bistra, din cauza lipsei energiei electrice în Stația de tratare Mihoiesti.

-Sucursala Aiud: Băgau, Lopadea Noua, Asinip, Turdas ,Leorint, Mescreac, Soimus, Petelca si Capud.

-Sucursala Sebeș: Boz, iar in zonele inalte ale localitatilor: Cut, Cunta, Drasov, Spring, Boz, Rachita, Sasciori, presiune scazuta.

-Sucursala Alba Iulia: Valea Gobli, Valea Vintului, Mereteu, Vurpar.

,,Echipele de intervenţie ale companiei de electricitate se află pe teren, lucrând la remedierea avariilor !

Vom reveni cu actualizarea acestui comunicat! Va multumim pentru intelegere si ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au transmis reprezentanții APA CTTA Alba.

