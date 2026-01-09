WhatsApp NU mai funcționează pe aceste telefoane în 2026. Lista modelelor de iPhone, Samsung Galaxy, LG, HTC și HUAWEI care rămân fără aplicația populară de chat

În anul 2026, mai multe telefoane vechi riscă să rămână fără WhatsApp, pe măsură ce aplicația își ridică pragul minim de sistem de operare. Nu e o decizie „împotriva” unor modele anume, ci un efect al faptului că anumite dispozitive nu mai pot primi actualizări suficient de noi, iar WhatsApp nu mai poate garanta securitate și funcționare corectă pe platforme depășite.

Ce se schimbă în 2026 și de ce dispare suportul pe telefoanele vechi

În mod oficial, WhatsApp leagă suportul de versiunea sistemului de operare, nu de anul telefonului. Când pragul minim urcă, toate dispozitivele care nu pot rula acea versiune devin, automat, incompatibile. Motivul invocat de companie este, de regulă, combinația dintre securitate (patch-uri, API-uri moderne, criptare, protecții actuale) și performanță (optimizări care nu mai au sens pe sisteme rămase mult în urmă).

Cu alte cuvinte, telefonul nu „se strică” în 2026, ci rămâne blocat pe o versiune veche de iOS sau Android, iar WhatsApp nu mai poate fi menținut acolo fără compromisuri. În plus, pe măsură ce apar funcții noi și cresc cerințele pentru biblioteci și servicii de sistem, costul de a păstra compatibilitatea cu platforme foarte vechi devine prea mare, inclusiv ca risc de securitate.

Pragurile de sistem de operare care contează cu adevărat

Pentru a înțelege dacă ești afectat, uită-te mai întâi la iOS sau Android, nu la model. În informațiile vehiculate pentru începutul lui 2026, pragul problematic este pentru dispozitivele care rămân pe versiuni vechi, în special iOS 15.1 sau mai vechi și Android 5.0 sau mai vechi, în funcție de sursa pe care o urmărești. În practică, regula de aur este simplă: dacă telefonul tău nu poate fi actualizat la minimul cerut, WhatsApp se oprește sau nu mai poate fi actualizat, iar în timp devine inutilizabil.

Aici e un detaliu important: unele modele din listele care circulă pot avea variante, regiuni sau istorii diferite de actualizări. Un telefon care, teoretic, poate urca la o versiune mai nouă, dar a rămas ani la rând fără update, poate fi salvat doar prin actualizare. Pe de altă parte, un telefon care are hardware suficient, dar nu mai primește suport de la producător, rămâne blocat definitiv, iar atunci ești la mâna migrației pe alt dispozitiv.

Lista telefoanelor despre care se spune că pierd WhatsApp din 2026

În articolele care au circulat la final de 2025 și început de 2026, există o listă de modele pe care WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze după 1 ianuarie 2026, cu 31 decembrie 2025 ca ultimă zi de funcționare în forma actuală. Lista e utilă ca reper rapid, dar trebuie citită ca semnal de risc, nu ca verdict absolut pentru fiecare unitate în parte, pentru că totul depinde de versiunea de iOS/Android instalată și de posibilitatea de upgrade.

Modele iPhone menționate frecvent ca afectate:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Pe partea de Android, în aceleași liste apar de obicei:

HTC One M8

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 mini

LG G3

LG Optimus L7 II

LG Nexus 4

Huawei Ascend Mate

Dacă ai unul dintre aceste modele, pornește de la premisa că e foarte probabil să fie blocat pe versiuni vechi și să nu mai primească actualizări compatibile. Chiar și așa, merită să verifici concret versiunea de sistem, pentru că acesta e criteriul decisiv.

Ce poți face ca să nu pierzi conversațiile, pozele și fișierele

Primul lucru pe care îl faci este backup. Nu după ce începe să crape aplicația, ci înainte, cât încă funcționează normal și poți rula o copie completă. La WhatsApp, backup-ul îți salvează conversațiile și multe dintre fișiere, dar rezultatul depinde de setări și de spațiul disponibil. Ideal este să pornești backup-ul manual și să verifici dacă s-a finalizat, nu doar să presupui că se face „din când în când”.

Apoi, gândește migrarea ca pe un proces în doi pași: întâi îți securizezi datele, apoi îți alegi destinația. Destinația poate fi un telefon nou, un telefon mai nou pe care îl ai deja în casă, sau chiar o soluție temporară, dacă scopul tău e să păstrezi accesul la cont. Important este să nu rămâi prins între un telefon vechi care nu mai poate rula WhatsApp și lipsa unui backup complet, pentru că atunci pierderea de date devine reală, nu doar un risc.

Cum verifici rapid dacă telefonul tău e în pericol în 2026

Pe iPhone, intră la Settings, apoi General, apoi About și verifică versiunea de iOS. Dacă ești mult sub pragul cerut și nu mai primești actualizări, semnalul e clar. Dacă încă există update disponibil, instalează-l și vezi dacă ajungi la o versiune minim acceptată. Modelele foarte vechi nu vor urca suficient, iar atunci compatibilitatea rămâne imposibilă.

Pe Android, intră la Settings, apoi About phone și caută Android version. Dacă ai Android 5.x sau mai vechi și nu mai primești update-uri, ești în zona roșie. Dacă producătorul mai oferă update, fă-l. Dacă nu, nu te baza pe „merge și așa”, pentru că într-o zi aplicația poate refuza actualizarea sau poate înceta să mai funcționeze după o schimbare de backend, certificare sau securitate.

Ce se întâmplă după ce WhatsApp nu mai e suportat

În general, scenariul are două faze. În prima fază, încă poți să folosești aplicația o perioadă, dar nu mai primești actualizări. Asta înseamnă că rămâi expus la probleme de securitate și incompatibilități care apar în timp, mai ales când serverele schimbă protocoale sau când apar funcții noi care necesită o versiune minimă.

În faza a doua, WhatsApp poate înceta să mai funcționeze complet pe acel dispozitiv: nu te mai lasă să te conectezi, nu mai primești mesaje, apar erori la sincronizare sau ți se cere explicit să actualizezi sistemul ori aplicația, iar update-ul nu mai există pentru telefonul tău. De aceea, dacă ești pe un model aflat pe lista de risc, nu te baza pe faptul că „încă merge” ca pe o soluție pe termen lung.

