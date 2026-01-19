Weekend de foc pe GER pentru pompierii din Alba: 115 misiuni desfășurate de ISU Alba în acest weekend
Weekend de foc pe GER pentru pompierii din Alba: 115 misiuni desfășurate de ISU Alba în acest weekend
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a 115 misiuni în acest final de săptămână. Siguranța cetățenilor și protecția persoanelor vulnerabile au reprezentat prioritățile salvatorilor în ultimele 72 de ore în contextul temperaturilor extreme de scăzute.
Din totalul acțiunilor desfășurate, situația se prezintă astfel:
-62 de intervenții SMURD;
-43 de misiuni de patrulare: Pe fondul temperaturilor scăzute, echipajele ISU Alba au efectuat misiuni de patrulare în localitățile din județ pentru identificarea persoanelor fără adăpost sau a celor aflate în dificultate;
-5 incendii: Echipajele de stingere au intervenit prompt pentru localizarea și lichidarea a 5 incendii izbucnite pe raza județului, reușind să limiteze pagubele și să prevină propagarea flăcărilor;
-5 alte situații de urgență;
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.
Având în vedere că prognoza meteo anunță un nou val de ger în perioada următoare, pentru a vă proteja familia și locuința, ISU Alba face un apel urgent la responsabilitate. Respectați cu strictețe următoarele măsuri de siguranță:
-Nu supraîncărcați instalațiile electrice și nu lăsați nesupravegheate mijloacele de încălzire (sobe, radiatoare). Verificați coșurile de fum!
-Dacă trebuie să ieșiți, purtați haine groase, în mai multe straturi, și protejați-vă extremitățile (mâini, picioare, urechi).
-Evitați consumul de alcool: Acesta oferă o falsă senzație de căldură și accelerează pierderea energiei din corp.
-Verificați starea rudelor vârstnice sau a vecinilor singuri.
-Dacă plecați cu mașina, asigurați-vă că aveți combustibil suficient, pături, o lopată și bateria telefonului încărcată.
Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impuneDetalii despre modul de comportare în diferite situații de urgență pot fi consultate accesând platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Cetățean român cu domiciliul în străinătate, oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia: Șoferul avea o alcoolemie de 0,83 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Cetățean român cu domiciliul în străinătate, oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia: Șoferul avea o alcoolemie de 0,83 mg/l și s-a ales cu dosar penal Un cetățean român cu domiciliul în străinătate a fost oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia. Șoferul avea o alcoolemie de 0,83 mg/l și s-a […]
Mercurul din termometre va coborî până la -16 grade Celsius în Alba Iulia în următoarele 4 nopți. Gerul și temperaturile deosebit de scăzute persistă în județ
Mercurul din termometre va coborî până la -16 grade Celsius în Alba Iulia în următoarele 4 nopți. Gerul și temperaturile deosebit de scăzute persistă în județ Mercurul din termometre va coborî până la -16 grade Celsius în Alba Iulia în următoarele 4 nopți. Asta indică previziunile meteo din acest moment. Gerul va afecta, însă, întreg […]
INCENDIU la Alba Iulia. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații
INCENDIU în Alba Iulia. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații pe un stâlp de pe strada Mihail Kogălniceanu, astăzi, 18 ianuarie. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și stingerea unui […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a acțiunilor de salvare față de anul anterior
Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a intervențiilor față de anul anterior...
19-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte zone din țară. Vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei până la sfârșitul săptămânii
19-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte zone din țară. Vreme deosebit de rece, intensificări...
Știrea Zilei
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,Urmează o expertiză tehnică legată de structura de rezistență”
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,O expertiză tehnică legată de...
FOTO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex”
Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex” La...
Curier Județean
Weekend de foc pe GER pentru pompierii din Alba: 115 misiuni desfășurate de ISU Alba în acest weekend
Weekend de foc pe GER pentru pompierii din Alba: 115 misiuni desfășurate de ISU Alba în acest weekend Pompierii militari...
Cetățean român cu domiciliul în străinătate, oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia: Șoferul avea o alcoolemie de 0,83 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Cetățean român cu domiciliul în străinătate, oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia: Șoferul avea o alcoolemie de...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote La începutul secolului al XIX-lea,...
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sărbătoriți...