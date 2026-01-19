Weekend de foc pe GER pentru pompierii din Alba: 115 misiuni desfășurate de ISU Alba în acest weekend

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a 115 misiuni în acest final de săptămână. Siguranța cetățenilor și protecția persoanelor vulnerabile au reprezentat prioritățile salvatorilor în ultimele 72 de ore în contextul temperaturilor extreme de scăzute.

Din totalul acțiunilor desfășurate, situația se prezintă astfel:

-62 de intervenții SMURD;

-43 de misiuni de patrulare: Pe fondul temperaturilor scăzute, echipajele ISU Alba au efectuat misiuni de patrulare în localitățile din județ pentru identificarea persoanelor fără adăpost sau a celor aflate în dificultate;

-5 incendii: Echipajele de stingere au intervenit prompt pentru localizarea și lichidarea a 5 incendii izbucnite pe raza județului, reușind să limiteze pagubele și să prevină propagarea flăcărilor;

-5 alte situații de urgență;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.

Având în vedere că prognoza meteo anunță un nou val de ger în perioada următoare, pentru a vă proteja familia și locuința, ISU Alba face un apel urgent la responsabilitate. Respectați cu strictețe următoarele măsuri de siguranță:

-Nu supraîncărcați instalațiile electrice și nu lăsați nesupravegheate mijloacele de încălzire (sobe, radiatoare). Verificați coșurile de fum!

-Dacă trebuie să ieșiți, purtați haine groase, în mai multe straturi, și protejați-vă extremitățile (mâini, picioare, urechi).

-Evitați consumul de alcool: Acesta oferă o falsă senzație de căldură și accelerează pierderea energiei din corp.

-Verificați starea rudelor vârstnice sau a vecinilor singuri.

-Dacă plecați cu mașina, asigurați-vă că aveți combustibil suficient, pături, o lopată și bateria telefonului încărcată.

Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impuneDetalii despre modul de comportare în diferite situații de urgență pot fi consultate accesând platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI