Vremea de Revelion 2025-2026. Meteorologii au anunțat cât ține gerul
Meteorologii au emis estimările despre evoluţia vremii pentru perioada 29 decembrie 2025 – 26 ianuarie 2026 şi acestea arată că temperaturile scăzute și gerul vor continua perioada următoare.
Săptămână 29 decembrie – 5 ianuarie
Temperaturile în săptămâna în care trecem în noul an vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă, în întreaga țară. Cel mai frig va fi evident la munte, unde abaterea termică negativă va fi ușor mai accentuată.
Vom avea precipitaţii mai multe în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni. În rest, cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale.
Săptămâna 5-12 ianuarie
Temperaturile vor rămâne sub media ultimilor ani în toată ţara, dar mai ales în jumătatea vestică. Meteorologii estimează cantități ușor excedentare de precipitații în toate regiunile.
Săptămâna 12-19 ianuarie
Gerul se mai domoleşte, dar temperatura medie a aerului rămâne la valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în cea mai mare parte a țării.
Săptămâna 19-26 ianuarie
Temperaturile rămân ușor sub cele specifice în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
