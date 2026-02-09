Vreme schimbătoare în România în următoarele săptămâni: maxime de până la 12 grade și minime de -6 grade în Transilvania. Prognoza meteo actualizată
Vreme schimbătoare în România în următoarele săptămâni: maxime de până la 12 grade și minime de -6 grade în Transilvania. Prognoza meteo actualizată
Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Astfel, în perioada 09-22 februarie regimul termic urmează să fie deosebit de oscilant, la nivelul întregii țări, cu perioade în care vremea va deveni rece, chiar geroasă în unele zone.
Transilvania
În primele patru zile se poate remarca o creștere a temperaturilor diurne, astfel că media acestora va atinge 12 grade, în data de 12 februarie. Ulterior, se observă o scădere a acestei medii până la o valoare de 3 grade, în ziua de 16 februarie. Până spre sfârșitul intervalului de anticipație (19-22 februarie), media maximelor termice va fi, din nou, în creștere și se vor înregistra 6 grade. În privința temperaturilor din timpul nopților, se remarcă o scădere bruscă a mediei acestora în data de 10 februarie (-6 grade), apoi o creștere până în data de 14 februarie (2 grade). În următoarele zile se întrevede o nouă răcire a vremii, astfel că media minimelor termice va scădea până în jurul a -5 grade, în 17 februarie. În continuare nu vor fi variații importante, iar la finalul intervalului se vor atinge -2 grade. Temporar vor fi precipitații, posibil mai însemnate cantitativ în data de 13 februarie.
Banat
La începutul intervalului, media maximelor termice se va situa în jurul a 9 grade, apoi va scădea brusc până spre 2 grade. Ulterior se observă o creștere a mediei temperaturilor diurne până la valoarea de 13 grade, în 12 februarie. După aceasta, din data de 15 februarie se remarcă o altă scădere a temperaturilor maxime, când mediat se vor înregistra 6 grade, apoi va crește treptat până spre finalul intervalului, până la 10 grade. Dacă se face raportare la media minimelor termice, aceasta va fi de -1…0 grade în primele trei zile, apoi va crește până la aproximativ 4 grade, în 13 februarie. Va urma o altă răcire până în data de 17 februarie, apoi media temperaturilor minime va crește, din nou, până la 0 grade, în perioada 19-22 februarie. Temporar vor fi precipitații în ambele săptămâni, cu cele mai mari cantități în zilele de 13 și 15 februarie.
Crișana
În prima săptămână se pot identifica variații semnificative ale mediei maximelor termice, între 4 grade, în data de 10 februarie și până la 14 grade, în 12 februarie. În schimb, în a doua parte a intervalului de anticipație se remarcă o creștere a temperaturilor maxime, pornind de la o medie de 4 grade (16 februarie) și atingând 8 grade, în ultimele patru zile. În ceea ce privește media temperaturilor nocturne, aceasta va fi în scădere până spre 0 grade, în 10 și 11 februarie, apoi va crește și va atinge valoarea de 4 grade, în următoarele două zile. După aceasta, urmează o altă scădere și, mediat, se vor înregistra -3 grade, în 17 februarie. Nu în ultimul rând, spre finalul intervalul se va atinge o medie a minimelor termice de 0 grade.
Maramureș
În primele două zile, valorile termice diurne se vor situa în jurul unei medii de 6 grade, apoi se poate observa o creștere a acestora, până spre 12 grade, în zilele de 12 și 13 februarie. Ulterior, media temperaturilor maxime va scădea și va fi de aproximativ 4 grade, în 16 și 17 februarie, iar după această perioadă nu vor mai fi variații semnificative. În ceea ce privește minimele termice, media acestora va fi de 2 grade, la începutul intervalului de anticipație, apoi vor scădea brusc spre -3 grade, însă în perioada 12-14 februarie vor crește și se vor înregistra aproximativ 2 grade. După aceasta, o nouă răcire a vremii se întrevede la începutul celei de-a doua săptămâni, astfel că media temperaturilor minime va fi cuprinsă între -3 și -1 grad.
Temporar vor fi precipitații, iar cele mai mari cantități ar urma să se înregistreze în data de 13 februarie.
Dobrogea
În prima zi din interval vremea va fi mai rece decât în mod caracteristic datei, cu maxime în jurul a 0 grade și minime de -4 grade, valori obținute prin mediere regională, dar se va încălzi treptat până în 12, 13 februarie când media maximelor se va situa între 10 și 14 grade, iar a minimelor între 4 și 6 grade. După acest interval, regimul termic va fi din nou în scădere, spre valori mediate diurn de 2…6 grade și nocturn între -4 și 0 grade în data de 16 februarie, însă până spre sfârșitul intervalului estimat se va mai redresa ușor, spre 6…14 grade ziua și -2….4 grade noaptea. Între 13 și 17 februarie vor fi probabile precipitații pe arii mai extinse, iar în restul intevalului acestea se vor semnala sporadic.
Muntenia
Vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, cu alternanțe semnificative de la o zi la cealaltă. Astfel, dacă la debut vor fi temperaturi sub normalul perioadei, cu medii maxime de 0…2 grade și minime de -7…-4 grade, până în data de 12 februarie acestea vor crește treptat și vor ajunge la 10…14 grade ziua și 2…4 grade noaptea, în valori mediate. Pe intervalul 14 – 16 februarie se va răci din nou, spre medii diurne de 2…4 grade și nocturne de -4….0 grade și ulterior va fi un proces de încălzire ce va conduce la valori în jurul a 10 grade mediat regional la maxime și spre 0 grade la minime.
Oltenia
Vremea va fi rece în primele două zile din interval în cea mai mare parte a regiunii, dar se va încălzi treptat, astfel că se va face chiar deosebit de cald pentru această perioadă. În consecință, mediile maximelor vor porni de la -2…2 grade, iar ale minimelor de la -4…-2 grade și vor ajunge la 10…14 grade ziua și 0…2 grade noaptea, în data de 14 februarie. Până în 16 februarie se va răci din nou, cu medii maxime de 4…8 grade și minime de -4…0 grade, apoi iar se va încălzi, astfel că maximele vor ajunge la 10…12 grade mediat regional și minimele la -2…2 grade.
La munte
Regimul termic va avea alternanțe, de la rece în primele zile și chiar ger în zonele înalte, spre valori mai ridicate decât în mod caracteristic perioadei, cu valori în general pozitive ziua. În acest scenariu, în datele de 9 și 10 februarie, mediile temperaturilor maxime vor fi de -4…0 grade și ale minimelor de -12…-6 grade, iar până în data de 12 februarie valorile termice maxime vor coborî la -4 grade și cele minime la -8 grade mediate regional. După acest interval vor avea o tendință de creștere spre medii între -2 și 2 grade ziua și între -8 și -4 grade noaptea.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
MÂINE | Grevă de avertisment în peste 1.300 de comune din Alba și din țară: Revoltă fără precedent împotriva măsurile adoptate de Guvern
Grevă de avertisment în peste 1.300 de comune din Alba și din țară: Revoltă fără precedent împotriva măsurile adoptate de Guvern Sute de primari vor merge mâine, 10 februarie 2026, la București pentru a-l convinge pe Ilie Bolojan să modifice reforma administrației publice, pregătită de Guvern. Aceștia se vor întâlni la reuniunea Asociației Comunelor din […]
Procesul lui Călin Georgescu, judecat pentru propagandă legionară, are undă verde pentru a începe: Decizie definitivă la Tribunalul București
Procesul lui Călin Georgescu are undă verde pentru a începe: Decizie la Tribunalul București Tribunalul Bucureşti a respins definitiv luni, 9 februarie 2026, ca nefondată, în complet de divergenţă, contestaţia fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, în care acesta a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul, aflat în cameră preliminară, se blocase […]
Nicușor Dan, după ce ce a fost invitat de Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace: ,,România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite”
Nicușor Dan, după ce ce a fost invitat de Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace: ,,România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite” Donald Trump a trimis o invitație președintelui României, Nicușor Dan, pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care urmează să aibă loc pe data de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vreme schimbătoare în România în următoarele săptămâni: maxime de până la 12 grade și minime de -6 grade în Transilvania. Prognoza meteo actualizată
Vreme schimbătoare în România în următoarele săptămâni: maxime de până la 12 grade și minime de -6 grade în Transilvania....
MÂINE | Grevă de avertisment în peste 1.300 de comune din Alba și din țară: Revoltă fără precedent împotriva măsurile adoptate de Guvern
Grevă de avertisment în peste 1.300 de comune din Alba și din țară: Revoltă fără precedent împotriva măsurile adoptate de...
Știrea Zilei
VIDEO | Declarații-șoc în cazul uciderii milionarului Adrian Kreiner înainte de a fi audiat în premieră al treilea suspect la Curtea de Apel Alba Iulia: ,,Acoperirea perfectă să dea vina pe noi”
Declarații-șoc în cazul uciderii milionarului Adrian Kreiner înainte de a fi audiat în premieră al treilea suspect la Curtea de...
UPDATE FOTO | Alertă în Aiud: Un bărbat a fost dat dispărut de mama sa. A plecat de acasă și nu a mai revenit / A fost găsit
Alertă în Aiud: Un bărbat a fost dat dispărut de mama sa. A plecat de acasă și nu a mai...
Curier Județean
11 februarie 2026 | Mai multe străzi din Ciumbrud, temporar, fără gaz: Lucrări de cuplare a noilor conducte la sistemul de distribuție
Mai multe străzi din Ciumbrud, temporar, fără gaz: Lucrări de cuplare a noilor conducte la sistemul de distribuție Compania Delgaz...
10 – 20 februarie 2026 | „Marea breaslă a micilor meșteri” în școlile din Alba Iulia: Ore de dirigenție sau desen s-ar putea transforma în demonstrații educative interactive
„Marea breaslă a micilor meșteri” în școlile din Alba Iulia: Ore de dirigenție sau desen s-ar putea transforma în demonstrații...
Politică Administrație
FOTO | Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8 milioane lei
Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8...
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi...
Opinii Comentarii
9 februarie: Sfântul Mucenic Nichifor, prăznuit de creștinii ortodocși
9 februarie: Sfântul Mucenic Nichifor, prăznuit de creștinii ortodocși Creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe date de 9 februarie pe Sfântul...
9 februarie: Ziua Mondială a Stomatologului
9 februarie: Ziua Mondială a Stomatologului La data de 9 februarie este sărbătorită în mod tradițional Ziua Mondială a Stomatologului,...