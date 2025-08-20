Vouchere de vacanță 2025 | Angajații din privat pot primi în continuare tichetele. Ce urmează din 2026 pentru bugetari

Voucherele de vacanță sunt unul dintre cele mai apreciate beneficii salariale din România, în special în rândul angajaților din sistemul bugetar.

Decizia Guvernului de a elimina acordarea lor pentru bugetari, începând cu 2026, a stârnit numeroase discuții și îngrijorări. Totuși, pentru angajații din mediul privat, regulile rămân neschimbate, iar companiile pot continua să ofere tichete de vacanță ca parte a pachetului de beneficii extrasalariale.

Această diferență între cele două sectoare ridică întrebarea: cum va evolua piața muncii și cât de atractive vor deveni companiile private prin păstrarea voucherelor de vacanță?

Reguli neschimbate pentru angajații din privat

În prezent, legislația permite angajatorilor privați să acorde vouchere de vacanță salariaților lor, fără să existe modificări sau restricții noi pentru anul 2025. Aceste beneficii rămân scutite de contribuții sociale, fiind impozitate doar cu 10% impozit pe venit, ceea ce le face atractive atât pentru angajați, cât și pentru companii.

Astfel, în timp ce bugetarii vor pierde acest avantaj începând cu 2026, firmele private își pot consolida poziția pe piața muncii oferind în continuare aceste tichete. Într-un context în care retenția angajaților și motivarea echipelor sunt priorități pentru multe companii, voucherele de vacanță pot deveni un instrument esențial în competiția pentru forța de muncă.

De altfel, multe organizații au început deja să-și diversifice pachetele de beneficii, combinând tichetele de vacanță cu abonamente medicale, programe de wellbeing și bonusuri de performanță.

Impactul eliminării voucherelor pentru bugetari

Pentru sectorul public, eliminarea voucherelor de vacanță înseamnă o reducere semnificativă a beneficiilor directe pentru angajați. Acest lucru ar putea influența negativ atractivitatea locurilor de muncă la stat, mai ales în condițiile în care salariile din mediul privat devin tot mai competitive.

Industria turismului va resimți și ea un impact direct. Voucherele de vacanță pentru bugetari au generat, în ultimii ani, un flux constant de clienți pentru hoteluri, pensiuni și agenții de turism. Eliminarea lor riscă să reducă cererea internă, în special pe segmentul vacanțelor interne, unde aceste tichete erau cel mai des folosite.

Există riscul ca unele unități de cazare care depindeau în mare parte de clienții cu vouchere să fie nevoite să își restructureze activitatea sau să caute soluții alternative pentru a atrage turiști.

Cum te afectează dacă lucrezi în privat

Pentru tine, dacă lucrezi într-o companie privată, lucrurile nu se schimbă. Angajatorul poate decide în continuare să ofere vouchere de vacanță, iar acestea îți pot acoperi costuri de cazare, masă și pachete turistice în România. Mai mult, în lipsa unui beneficiu similar la stat, angajatorii privați ar putea folosi voucherele ca un instrument de atragere a angajaților din sectorul public, accentuând migrarea forței de muncă spre mediul privat.

În același timp, dacă piața va fi afectată de scăderea numărului de clienți cu vouchere, ai putea beneficia de oferte speciale din partea hotelurilor și agențiilor de turism, care vor încerca să compenseze pierderea clienților din sectorul public prin reduceri și pachete mai avantajoase.

Ce urmează după 2026

Decizia Guvernului de a elimina voucherele de vacanță pentru bugetari a fost motivată de presiunea bugetară și de dorința de a limita cheltuielile publice. Totuși, pe termen lung, măsura ar putea adânci discrepanța dintre mediul public și cel privat în ceea ce privește atractivitatea locurilor de muncă.

Dacă firmele private vor continua să acorde aceste beneficii și vor investi mai mult în pachetele extrasalariale, piața muncii se va reconfigura, iar angajații ar putea fi tot mai tentați să opteze pentru sectorul privat.

